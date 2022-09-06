طريقة عمل عجين الفطير المشلتت الفلاحى خطوة بخطوة بالسمن البلدى

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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجين الفطير المشلتت الفلاحى يعتبر من الوصفات المشهورة الشهية التى تعود اصولها الى المصريين القدماء حيث انتقل وانتشر الفطير بعد ذلك فى البلاد الاروبية وايضا فرنسا، حيث انها يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات والأفراح، حيث يعتمد فى تحضيرة على العجين الرقيق المدهون بالسمن والزيت والزبدة ويتم تسويتة في الفرن، ويتميز الفطير بقيمته الغذائية بسبب احتوائه على العديد من العناصر المغذية كالفيتامينات المفيدة لصحة الجسم حيث تمده بالطاقة اللازمة، حيث يقوم نساء الريف بالاخص بتحضيرة، حيث يتم تقديمة كنوع من الضيافة والهدايا للأقارب والجيران والضيوف، وتختلف طريقه تحضير الفطير المشلتت من بلد الى اخرى على حسب المكونات الداخلة في إعداده، حيث انة يتم تقديمة بجانب العسل او السكر الناعم، حيث انة من الوصفات المفضلة والمحببة لدى كل من الكبار والصغار وذلك لطعمة الشهى المتميز ومذاقة اللذيذ كما يمكن التعرف على سر نجاح عمل المطبق السعودي وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى. طريقة عمل عجين الفطير المشلتت الفلاحى المكونات 1 كيلو دقيق.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1/2 لتر تقريبا ماء للعجن.

1 كوب سمن.

زيت. خطوات عمل عجين الفطير المشلتت الفلاحى القيام باحضار بولة عميقة كبيرة يوضع بها الدقيق والملح والماء تعجن عجينة بحيث تكون قابلة للفرد بالنشابة بحيث لتكون يابسة حتى لا يصعب فردها أو شديدة الطراوة فتتقطع وقت الفرد. ثم تترك العجينة لترتاح مدة ساعة حتى يسهل فردها. يتم تقطيع هذه العجينة لقطع كبيرة وكل قطعة ستكون فطيرة كاملة وكبيرة الحجم. القيام بتسييح السمن مع الزيت فى إناء ويكون جاهزا للاستخدام. ثم أهم مرحلة فى عمل الفطير هى فرد العجين بالنشابة. يتم فرد العجينة جيدا وتكون على شكل دائرة كبيرة ويستكمل فردها باليد وذلك بشدها برفق حتى تصير رقيقة ويمكن رؤية ما خلف العجينة مع الاهتمام برقة أطراف الفطيرة حتى لا تكون غليظة عند تسويتها. طريقة تنفيذ الفطير المشلتت الفلاحى القيام بتحضير السمن المخلوط بالزيت ونرش منه فوق العجينة المفرودة الرقيقة. ثم نقوم بتطبيق العجينة وكل طبقة نرشها رشا خفيفا بالسمن ونكرر مرات التطبيق حتى يصير لدينا عجينة مستطيلة متعددة الثنيات على شكل طبقات يتخللها السمن. يتم عمل العجينة المستطيلة على شكل اسطوانة تشبه إسطوانة السويسرول أى نلف العجينة التى أصبحت مستطيلة كما نلف السويسرول. القيام بترك العجينة الملفوفة فى صاج لترتاح ونقوم بعمل غيرها بنفس الطريقة حتى تنتهى كمية الفطائر. ثم بعد الانتهاء من تجهيز كل الفطائر نعود لفرد الفطير فى صاج الخبز بالترتيب من الأقدم للأحدث. يتم فرد كتلة العجين التى كانت ملفوفة كالسويسرول فى صاج الفرن على شكل دائرة. القيام بخبز الفطير فى فرن حار مع مراقبة وجهها حتى لا تحمر بسرعة مبالغ فيها ويكون القلب نيئ. ثم بعد تمام خبز كل كمية الفطير يرفع من صاج الفرن ويوضع فى إناء يتسع لكل الكمية ويغطى لحين تقديمه.

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