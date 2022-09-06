نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك الكوري للتفتيح: بملعقة من الأرز أحصلي على بياض ناصع كالثلج خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماسك الكوري لتفتيح البشرة، تتميز النساء الكوريات ببشرة بيضاء لامعة خالية من أي عيوب مثل الزجاج، وترغب الكثير من الفتيات حول العالم فى معرفة السر وراء تلك البشرة الزجاجية والروتين العناية المتبع بها، وفى الحقيقة اشتهرت كوريا بإنتاج مستحضرات تجميل رائعة وفعالة تضم الكثير من ماسكات العناية بالبشرة، ولكن تعتمد النساء الكوريات بشكل أساسي على استخدام الوصفات الطبيعية التي اعتادوا عليها منذ القدم وقد سابقوا فى استخدامها واستمروا عليها حتى ذلك الحين نظراً لنتائجها الفعالة التي وجدوها والتي نلاحظها جميعاً.

ولعل من أشهر الماسكات الكورية المستخدمة للبشرة هو ماسك الأرز الكوري الشهير والذي يمنح البشرة بياض غير عادى، حيث أن دقيق الأرز يحتوى على فيتامينات ومعادن تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات الموجودة بها، كما يحتوى على مضادات أكسدة تحمى البشرة من ظهور التجاعيد والأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، فتعرفي معنا فى الأتي على طريقة إعداد ماسك دقيق الأرز الكوري.

ماسك دقيق الأرز الكوري

المكونات:

ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الشاي الأخضر.

مقدار من الحليب.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيداً حتى يذوب النشا ودقيق الأرز ولا يحدث أي تكتل، وحتى يصبح قوام الماسك مثل العجين..

طبقي هذا الماسك على الوجه والرقبة لمدة ساعة إلى أن يجف تماما.

يتم شطف البشرة بالماء البارد، وكرري هذا الماسك بشكل منتظم مرة بالأسبوع على الأقل وسوف تنبهرى بالنتائج المحققة.

ماسك بذور الكتان الكوري لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقتين كبيرتين ماء دافئ.

طريقة التحضير

اخلطي جميع مكونات الماسك فى وعاء، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق قبل الاستخدام حتى يتحول قوامه إلى القوام اللزج.

طبقي الماسك على كامل الوجه والرقبة على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما.

يتم شطف الوجه بالماء وستلاحظي تفتيح البشرة بدرجة كبيرة من أول استخدام.

كريم النشا والزبادي

يعد هذا من الكريمات الطبيعية الفعالة لتفتيح البشرة وترطيبها وشدها، ويمكن تحضر بمكونات في كل مطبخ فقط من خلال التالي:

أحضري 2 ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة واحدة صغيرة من النشا، واخفقي المكونات سوياً.

اغسلي البشرة جيداً، وجففيها، ثم ضعي الخليط عليها ويترك لمدة نص ساعة.

يكرر استخدام الماسك 3 مرات أسبوعيا للحصول على افضل النتائج.

بهذا قدمنا إليكم أكثر من طريقة لعمل الماسك الكوري لتفتيح البشرة وشدها خلال أيام، يمكنك استخدام أحدهم والاستمتاع بالفرق الناتج.