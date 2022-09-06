نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أومليت بالخضار بطريقة سهلة وسريعة ومختلفة وصحية وبمذاق لذيذ وشهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أومليت بالخضار ، من الأكلات الصحية واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع، كما أنه من الوجبات الخفيفة والسريعة والمغذية التي تقدم على وجبة الفطور، حيث تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، وتفضل ربات البيوت إعداد هذه الوجبة باستمرار وتقديمها لأفراد أسرتهم، لما لها من فوائد جمة، فهي غنية بالقيمة الغذائية فهي تحتوي على الخضروات والشوفان والحليب والبيض، كما أنها وجبة سهلة وسريعة التحضير فلا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود، كما يمكنكم تجربة البطاطس المقلية بالخلطة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أومليت بالخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات أومليت بالخضار

يتكون أومليت بالخضار من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

نصف كوب شوفان.

3 بيضات.

كوب حليب.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

2 قرن فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة طماطم صغيرة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة جزر مبشور.

زيت نباتي للطهي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل أومليت بالخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر المطحنة، ثم نضيف إليها الشوفان، ثم نطحنه ناعم.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الشوفان البودر والحليب، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط ويصبح سائل.

بعد ذلك نترك الوعاء جانبًا لمدة 10 دقائق.

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البيض والفلفل الأسود والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي، ثم نضع الوعاء جانبًا.

بعد ذلك نضيف إلى خليط الشوفان البصل المفروم ناعم والفلفل الأخضر المفروم ناعم والطماطم المفروم ناعم والبقدونس المفروم ناعم والملح، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف البيض ونقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها القليل من الزيت، ثم نسكب فيها مقدار من الخليط حسب السمك المرغوب، ثم نوزعه في المقلاة بالملعقة.

ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج من أسفل لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب الأومليت على الجهة الثانية ونضيف القليل من الزيت ونتركه لمدة دقيقتين تقريبًا حتى ينضج من أسفل أيضًا.

بعد ذلك نرفع الأومليت من المقلاة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم أومليت بالخضار في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح أومليت بالخضار

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح أومليت بالخضار، وهي كالآتي: