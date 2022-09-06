نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني فاتح وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني لامع ، تفضل الكثير من السيدات التغيير لذا تبحث عن القيام ببعض التغييرات منها صباغة الشعر، لذا قد تلجأ الى صالونات التجميل لصبغ الشعر لكن معظم المواد التى يتم بها صباغة الشعر تحتوى على بعض المواد الكيميائية وكذلك تتكلف الكثير من المال، بالإضافة إلى إنها تضر بالشعر وتعمل على تساقطه وتلفه، لذا تم الاتجاه إلى استخدام المواد الطبيعية التى تفيد الشعر وتقويه، ومن ناحية أخرى فإنها تعطيه لون رائع وجذاب، يفضل الكثير من الفتيات صبغ الشعر باللون البنى لأنه يليق مع جميع أنواع البشرة.

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني لامع

يمكنك صباغة الشعر باللون المفضل لديك من المنزل وبأقل تكلفة وبأقل مكونات أيضاً، وبمكونات طبيعية تماما بعيدا عن المواد الكيميائية الضارة للشعر، للحصول على لون بنى لامع عليك استخدام المكونات التالية.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

علبة من الاكسجين.

علبة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام

للحصول على النتيجة المطلوبة يفضل اتباع الخطوات التالية.

قبل البدء في إعداد الصبغة علينا توزيع الفازلين على الرقبة ومقدمة الرأس حتى لا يصبغ الجلد بهذه المنطقة.

علينا إرتداء القفازات البلاستيكية.

نحضر إناء من الزجاج أو البلاستيك لكن يفضل وعاء زجاجى.

نخلط جميع المكونات جيدا.

نغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

نمشط الشعر ونقسمه إلى أربع أجزاء.

توزع الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة الشعر.

يترك الصبغة على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا.

نغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ ونضع القليل من الخل حتى يتم تثبيت اللون لأطول فترة.

يجفف الشعر جيدا ويمشط ويمكنك الاستمتاع باللون البنى اللامع.

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني فاتح