بطريقة سهلة وبسيطة حضري كيكة الكاكاو الهشة بطعم رائع وشهي

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عمر شويل - جدة كيكة الكاكاو الهشة ، تعد من أنواع الكيك الشهي واللذيذ يتم تحضيرها من خلال مكونات سهلة وغير مكلفة فهي يتم تزينها بصوص من نفس خليط الكيك، فهي من الكيك اللذيذ الذي يتميز بشكل رائع وجميل ويعد مناسب جداً لعديد من المناسبات مثل الحفلات وأعياد الميلاد والعديد من الأوقات الأخرى، وتعد من أشهى الحلويات الرائعة والمفيدة والمغذية للأطفال لاحتوائها على الحليب والبيض وهما من المكونات التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها كوجبة مدرسية أثناء الدراسة حيث اقترب موعد العام الدراسي الجديد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل كيكة الكاكاو الشهية بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كيكة الكاكاو الهشة

يعد الكيك من أشهى الحلويات ويتم تحضيره بمكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر ناعم الحبيبات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب السائل.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الكاكاو الهشة بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

أولا نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية قبل البدء في تجهيز الكيكة، ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة أو الزيت النباتي ثم ترش بالدقيق مع إزالة الدقيق الزائد. ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق الأبيض مع البيكنج والملح ثم نضعهم جانبًا. ثم نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه السكر والزيت والكاكاو، ثم نقوم بخلط المكونات جيدًا على أعلى سرعة حتى نحصل على مزيج ثقيل القوام. بعد ذلك نسكب نصف كوب من الخليط (خليط الكاكاو والسكر والزيت) ونضعه في الثلاجة (يستخدم لعمل الصوص). ثم يضاف إلي كمية خليط الكاكاو المتبقية البيض والفانيليا ثم نخفق المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي مرة أخرى. نضيف الخليط السائل إلي خليط الدقيق المنخول مع الاستمرار ونقلب المكونات، حتى يختفى الدقيق ونحصل على خليط ثقيل وناعم بدون تكتلات. ثم نضيف إليه ملعقة من الخل ونقلب المكونات حتي يختفي الخل تماماً.

طريقة التسوية