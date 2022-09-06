نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طولى شعرك بسرعه البرق.. الجرجير والزبادي خلطة مبهره لتطويل الشعر بسرعه البرق وانبات الفراغات ووقف التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل الفتيات التي ترغب في إطالة شعرها تعرفي على أفضل طرق طبيعية لتطويل الشعر بمكونات بسيطة طبيعية تمامًا بدون أي تدّخل كيميائي، فالطرق الكيميائية التي تستخدمها الفتيات لإطالة شعرها تضر بصحة شعرها تمامًا كما أنها تعمل على تساقطه وتلفه ولذلك لا يجب على أي فتاة استخدام أي وصفة إلا إذا كانت طبيعية تمامًا كما سنوضح لكم عبر سطور مقالنا اليوم أو تطبيق واحدة من الوصفات التالية.

أفضل طرق طبيعية لتطويل الشعر

ومن أبرز هذه الوصفات التي يمكنك أن تلجأ إليها لإطالة شعرك في المنزل كل مما يلي:-

وصفة الجرجير والزبادي لتطويل الشعر

مكونات عمل الوصفة:-

علبة زبادي صغيرة.

عدة أوراق من الجرجير.

عصير ليمون.

خطوات عمل وصفة الجرجير والزبادي لتطويل الشعر:-

أحضري وعاء عميق وقومي بإضافة كل المكونات بداخله وقلبيهم جيدًا ثم اخلطيهم داخل الخلاط الكهربائي حتى يمتزجوا تمامًا.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدًا بماء وشامبو ثم قومي بتطبيق الخليط ودلكي فروة رأسك جيدًا لمدة خمس دقائق بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين تقريبًا ولفي شعرك وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي ثم قومي بشطف شعرك بعدها بماء بارد وشامبو خالي من السلفات.

كرري استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع والنتائج تظهر بعد فترة قصيرة جدًا من الاستخدام.

وصفة القرفة وزيت الزيتون لتطويل الشعر

مكونات عمل الوصفة:-

زيت جوز هند وزيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة.

عصير ليمون.

زيت لافندر.

خطوات عمل وصفة القرفة وزيت الزيتون لتطويل الشعر:-

أول شيء يمكنك اتباعه في هذه الوصفة هو أن تقومي بإحضار علبة صغيرة ويجب أن تكون نظيفة تمامًا ومعقمة وجافة تمامًا من أي قطرات ماء.

بعد ذلك وأهم خطوة هي أن تقومي بتنظيف شعرك من أي شوائب من أتربة أو بقايا كريمات أو زيوت وشوائب بالماء الدافئ.

اخلطي المكونات كلها مع بعضها داخل العلبة النظيفة وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى يصبح الخليط ممتزج تمامًا.

ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك من أول فروة الرأس حتى أطراف ودلكي جيدًا ثم قومي بتصفيف شعرك بمشط خشبي واسع.

لفي شعرك جيدًا بواسطة غطاء رأس حراري واتركيه لمدة ساعة على الأقل ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بشامبو خالي من السلفات وكرري استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع.

زيت جوز الهند لتطويل الشعر