نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة ماء البصل والقرنفل الرهيبة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ نمو بدون توقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر يعد زينة وجمال كل إمراة خاصة الشعر الطويل الناعم، ويعتبر الشعر من اكثر الاشياء عرضة للتلف عن طريق العوامل المحيطة ومنها تأثره بالجو والرطوبة وغيرها من التأثرات الاخرى، حيث تسبب مشكلة خشونة الشعر العديد من الضيق والإحراج للكثير من الفتيات والسيدات ويقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على حل مشكلة الشعر ومنها البعض يقوم بعمل البروتين والكيرياتين والبعض الآخر يقومون بإستخدام المستحضرات التجميلية مثل الكريمات والتي لها مفعول خطر على المدى البعيد حيث تعتبر هذه الكريمات من الاشياء التي تتسبب في تلف وتساقط الشعر حيث يمكننا إستخدام بعض الوصفات التي تعمل على إطالة وتنعيم الشعر بشكل ملحوظ، ومن الوصفات الطبيعية التي ساهمت في تنعيم وإطالة الشعر هي زيت الخروع مجموعة من الزيوت الطبيعية الارز النشا جميع هذه الوصفات ساعدت على إطالة الشعر وتنعيمه. وصفة ماء البصل والقرنفل لتطويل الشعر نصف كوب واحد من ماء البصل.

خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

حبة واحدة من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيتون. طريقة عمل ماء البصل والقرنفل لتطويل الشعر احصلي اولا على ماء البصل عن طريق تحضير حبات من البصل وعليكي بالضغط عليه حتى تحصلين على الماء الذي يحتويه بداخله وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الطبيعية التي لها نتائج مذهلة.

بعد الحصول على ماء البصل واخذ قدر مايكفى نصف كوب قومي بإضافة نصف كوب من ماء البصل في طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة حبة واحدة من البيض وعليكي بخفق تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس بعد ذلك قومي بتمشيط شعرك اولا قبل وضع تلك الوصفة على شعرك.

بعد تمشيط الشعر قومي بوضع تلك الوصفة على شعرك لمدة ساعة واحدة بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل شعرك جيدا وكرري إستخدام هذه الوصفة يوميا وتلاحظين الشعر الطويل في بداية اول عشرة ايام من إستخدام هذه الوصفة.

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