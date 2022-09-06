طريقة عمل كباب الدجاج مع الأرز الأحمر برائحة خرافة وطعم لذيذ يحبه الجميع

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كباب الدجاج مع الأرز الأحمر بطعم خرافة ورائحة جذابة يأتي إليها الجميع من أبعد مكان، وتعتبر هذه الأكلة والمشويات بصفة عامة والأكلات السريعة من الأكلات المفضلة عند معظم الناس ويكثر الطلب عليها لأنها تتميز بالطعم الشهي اللذيذ وخفيفة على المعدة بعيداً عن المسبكات وغيرها من الأكلات المعتادة، وتتكون هذه الأكلة من صدور الدجاج والطماطم والفلفل الأحمر الحار وبعض التوابل، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كباب الدجاج والتعرف على خطوات تحضيره بكل بساطة عبر موقع ثقفني الاخباري المتميز بين الجميع.

مكونات عمل كباب الدجاج

تعد مكونات عمل كباب الدجاج من أكثر المكونات شهرة وإقبالاً فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

600 جرام من صدور الدجاج غير منزوع الجلد.

10 حبات من الطماطم الكرزية.

نصف حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من قشور الفلفل الأحمر الحار.

2 حبة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزعتر.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة ونصف من صلصة الطماطم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الأرز.

ملعقة صغيرة ونصف من الفلفل الأسود.

12 حبة من البصل صغير الحجم.

ملعقة صغيرة من مخلل الفلفل الأحمر.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة الإعداد والتحضير

يختلف نوع وطريقة عمل الكباب من طريقة إلى أخرى على حسب النوع المرغوب لدى كل فرد فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نقوم بتقطيع صدور الدجاج بعد غسلها جيداً والفلفل الحار الي مكعبات، ثم نقوم بفرم الثوم فرماً ناعماً. ثم نضع مكعبات الدجاج في خليط الملح وزيت الزيتون والفلفل الأسود والثوم والزعتر ومخلل الفلفل الأحمر ونتركها لمدة ساعتين على الأقل منقوعة. نضع مكعبات الدجاج المنقوع في الاسياخ ونضع بينها حبات الطماطم المقطعة والبصل والفلفل الحار، ثم نضعها علي الشواية حتي تنضج. بعد ذلك نحضر إناء ونضع به الزبدة ونضيف عليها الأرز بعد غسله وتصفيته. نقطع الطماطم غلى شرائح رفيعة ونضيفها إلى الأرز، ونضيف عليهم الماء المغلي والفلفل الحار والملح. نغلق الإناء ونتركه على نار هادئة حتى ينضج لمدة 15 دقيقة، ثم نقدم الكباب مع هذا الأرز الأحمر ويتم تناوله بألف هنا وشفا.

كفتة حسن باشا التركية

كفتة حسن باشا التركية الأكلة اللذيذة الممتعة ذات الرائحة الجذابة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نصف كوب من البقسماط المطحون.

حبة متوسطة من البصل مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلث كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من البيض.

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

قطعة فحم للتدخين.

مكونات الصوص

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

حبة صغيرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح على حسب الرغبة.

الطريقة

في البداية نقوم بتحضير الصوص من خلال وضع الزيت والبصل في مقلاة ونقلب حتى يذبل البصل. ثم نضع معجون الطماطم والطماطم المهروسة والفلفل الأسود والملح ونقلبهم. نترك هذا الخليط لمدة ٢٠ دقيقة ونتركه حتى يتسبك تماماً. بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والحليب والبقسماط والبيض. نخلط جميع المكونات هذه ونقلبهم مع بعض جيداً، ونقوم بتشكيل هذه الخلطة على شكل كرات متوسطة الحجم. نسكب الصوص في صينية الفرن ونصف عليها الكفتة، ثم نخلط البطاطس المهروسة مع الجبنة ونضعها في كيس الكريمة. ونقوم بعمل هرم فوق الكفتة بالبطاطس وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة. ثم نشغل الفحمة ونتركها لتصبح كالجمر ونضعها في ورق الالومنيوم ونسكب عليها الزيت ونضعها في وسط صينية الكفتة بعد الطهي ونغطيها.

كفتة داود باشا اللبنانية

كفتة داود باشا اللبنانية المشهورة التي تتميز بمذاق رائع وجميل سوف نتعرف الآن على مكونات عملها وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قشرة حبة من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف كيلو من البصل المقطع.

ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

نصف كوب من الصنوبر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كيلو من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

زيت نباتي للقلي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

الطريقة