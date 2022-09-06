نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك المسكرة السحرية العجيبة اللي مكسرة الدنيا لرموش طويلة وجذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المسكرة ، من مستحضرات التجميل الرائعة التي تمنح العيون مظهر جمالي رائع، وبدونها لا يكتمل المكياج لأنها تظهر جمال العين، وهى من المستحضرات التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء وضع المكياج، فهي تعطي للعيون مظهر جميل وساحر، كما تعمل على زيادة كثافة الرموش لأنها تحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي تعمل على تعقيم العيون وتطويل الرموش مما يمنح العين الجاذبية، كما تعمل على إطالة الرموش ورفعها إلي الأعلى، فلذلك حرصنا على أن نقدم كل ما هو جديد في عالم مستحضرات التجميل، من خلال موقع ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل المسكرة السحرية العجيبة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل المسكرة السحرية العجيبة

توجد بعض المكونات البسيطة عمل مسكرة طبيعية من المنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ثلاث نقاط من زيت الخروع.

ثلاث نقاط من زيت اللوز الحلو.

علبة مسكرة فارغة.

نصف ملعقة صغيرة من شمع عسل.

نصف صغيرة من جل الصبار.

ربع ملعقة من إيشادو الأسود

طبق ماء ساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية العجيبة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الماء الساخن، ثم نضع على طبق صغير فارغ ونقوم بأضافة جل الصبار وشمع العسل ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات تماماً ويصبح الخليط ثقيل القوام. ثم نضع زيت الخروع وزيت اللوز ونقلب مرة ثانية حتى تمتزج المكونات مع بعض. نقوم بإضافة ملعقة الإيشادو الأسود ونقلب جيدًا حتى تدخل المكونات مع بعض ويصبح الخليط جاهز لاستخدام. نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضع المسكرة على العيون حتى نحصل على رموش جميلة وجذابة.

نصائح عند عمل المسكرة بالمنزل

توجد بعض النصائح يجب إتباعها حتى تحصلي على مسكر ة طبيعية تدوم معكي طول اليوم وهى كما يلي:-