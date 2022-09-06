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عمر شويل - جدة خلطة طبيعية لعلاج الشيب وإخفاء الشعر الأبيض نهائياً بدون مواد كيميائية، تعاني العديد من النساء من مشكلة الشيب وظهور الشعر الأبيض حيث يعد أمر طبيعي مع التقدم في العمر أو نتيجة لعوامل وراثية، مما يجعلها تلجأ لاستخدام الصبغة كحل مثالي للتغلب علي تلك المشكلة، ولكن علي الرغم من الحصول علي نتيجة سريعة لإخفاء الشعر الأبيض إلا أنها تتسبب في تلف وجفاف الشعر وفقدان رونقه ولمعانه، ولذلك تبحث عن حلول بديلة بعيداً عن المواد الكيميائية بدون أي آثار جانبية أو ضرر للشعر، مما يجعل الوصفات والخلطات الطبيعية هي أفضل طريقة لعلاج شيب الشعر والتخلص منه بشكل نهائي.
خلطة طبيعية لعلاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض بدون عودة
قد يكون الشيب أو الشعر الأبيض هو رمزاً للوقار ولكن يجده البعض الآخر مشكلة كبيرة خاصةً النساء.
وذلك يرجع لعدة عوامل مثل نقص إنتاج مادة الميلانين مما تجعل الشعر ينمو بدون لون.
ولكن يمكن التغلب علي مشكلة شيب الشعر من خلال استخدام مواد طبيعية آمنة وفعالة وتعمل علي تأخير ظهور ه.
ولذلك سوف أقدم لكم خلطة طبيعية لعلاج الشيب وتعمل علي منع رجوعه مرة أخري.
وصفة الحناء وأوراق الشاي الأسود لإزالة شيب الشعر
تعد الحناء من أفضل المكونات التي تعمل علي التخلص من الشيب المبكر كما تقوم بتغذية الشعر من الداخل.
وتساعد في علاج فروة الرأس وإنتاج الزيوت بشكل طبيعي.
أما أوراق الشاي فهي تساعد علي صبغ الشعر وتغميق اللون لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الكافيين.
كما يقوم بإبطاء نمو خصل الشعر الأبيض ومنع ظهوره.
مكونات الوصفة
- 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.
- 2 ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأسود.
- عصير نصف ليمونه.
- 2 كوب من الماء.
- فرشاة لصبغ الشعر.
- فازلين طبي.
طريقة تحضير خلطة علاج الشيب وكيفية الاستخدام
- قومي بنقع الحناء في كوب من الماء لمدة 8 ساعات أو يفضل ليلة كاملة.
- ثم ضعي أوراق الشاي مع الكوب الآخر ويوضع في إناء علي النار حتي الغليان.
- يترك حتي يبرد ثم يضاف إلي الحناء وبعد ذلك ضعي عصير الليمون.
- يمزج الخليط جيداً ثم تدهن مقدمة الرأس بوضع كمية مناسبة من الفازلين لمنع التصبغ.
- ثم توزع خلطة الشيب علي كامل الشعر بواسطة الفرشاة وتترك لمدة ساعة.
- يغسل الشعر بالماء والشامبو الخالي من الكبريت وتستخدم مرة كل شهر لنتيجة أفضل.
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