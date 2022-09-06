نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل بدون صبغة أو حنه بمكونات طبيعية بدون أوكسجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي من الألوان الجديدة والرائعة في عالم صبغات الشعر والموضة الجديدة، وأهم ما يميز هذا اللون من الصبغة أنة يتناسب مع جميع ألوان البشرة كما يساعد هذا اللون على تفتيح البشرة وجعلها أكثر شباب، تسعى النساء والفتيات دائما على التجديد والتنوع في لون الشعر، ولذلك يقومون دايما بالذهاب إلى الكوافير ومراكز التجميل لمعرفة اجدد الوان الصبغات ولكنهم يستخدمون دائما الحناء أو إضافة المواد الكيميائية مثل الأوكسجين وأدوات تثبت اللون، ولذلك سنقدم لكم صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي من المنزل بمكونات جميعها طبيعية بدون اضرار على الشعر نهائيا بل مكونات الصبغة ستعطي للشعر قوي و حيوية.

مكونات صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي

هنا سنعرض لكم المكونات التي نحتاجها في عمل صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي من المنزل وهي:

7 معالق كبيرة من الكركم.

كبسوله من فيتامين أي E.

حبة من البيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي

في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع حبة البيض.

بعد ذلك نقوم بضرب البيض جيدًا حتى يتغير لونها.

ثم قومى بإضافة الكركم على البيض مع التقليب حتى يمتزج البيض مع كمية الكركم.

نضيف على المكونات الزبادي و خل التفاح ونستمر في التقليب لكى تحصلين على خليط ناعم ولا يحدث تكتلات في الخليط.

ثم نقوم بوضع كبسول فيتامين أي E وزيت الزيتون ونقلب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.

عندما تحصلين على خليط ناعم كريمي، إذا كان الخليط قوامة سميك يمكنك إضافة القليل جدا من الماء حتى يصبح الخليط مثل خليط الحناء.

خطوات صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي الطبيعي