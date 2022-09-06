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عمر شويل - جدة أسرع كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد يجعله حرير في ساعة، يعد الكيراتين من أهم أجزاء تكوين الشعر حيث أنه يقوم بحماية الشعر وفروة الرأس من الجفاف والتلف، وخاصةً لأن الشعر يتعرض للكثير من العوامل التي تجعله يفقد نعومته وتتسبب في خشونة ملمس الشعر ومنها أشعة الشمس أو عن طريق استخدام المواد الكيميائية مثل البلسم والشامبو عند غسل الشعر، ولهذا تلجأ لاستخدام مواد كيميائية أو الذهاب لصالون التجميل والقيام بعمل كيراتين صناعي أو بروتين للحصول علي شعر مفرود وناعم.

أسرع وصفة كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر في وقت قياسي

إن فرد وتنعيم الشعر من أكثر الأمور التي ترغب بها الفتيات والسيدات لتتمتع بشعر حرير.

ولهذا تقوم باستخدام أدوات تمليس الشعر مثل المكواة أو الاستشوار للحصول علي نتيجة سريعة.

إلا أنها تتسبب في ضرر كبير لبصيلات الشعر وتجعلها أكثر خشونة علي المدي البعيد.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة أسرع كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر بدون آثار جانبية.

وصفة المايونيز وزيت الخروع لفرد وتنعيم الشعر

يحتوي المايونيز علي نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية مما يجعله مكون فعال في تنعيم الشعر وفرد الخصل المجعدة.

أما زيت الخروع فهو من أقوي الزيوت التي تقوم بعلاج خشونة الشعر والتقصف ومنحه اللمعان.

مكونات الوصفة

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

فرشاة للشعر.

طريقة تحضير وصفة أسرع كيراتين وكيفية الاستخدام