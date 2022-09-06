نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك في المنزل كريم النشا والأرز لإزالة سواد سنين وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم النشا والأرز ، من أقوي وأفضل أنواع الكريمات التي تعطي للبشرة نضارة وحيوية بشكل ملحوظ، ولها تأثير فعال جداً في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وهي وصفة طبيعية مناسبة لجميع أنواع البشرة وخاصة البشرة التي تعاني من الجفاف، لأنها تعمل علي ترطيب البشرة وتعطيها ملمس ناعم جداً مثل بشرة الأطفال، وهي مفيدة أيضاً للبشرة الدهنية لأنها تساعد علي امتصاص الدهون الزائدة في البشرة، لذلك ننصح أي سيدة أو فتاة تبحث عن وصفة فعالة للتفتيح بعمل هذه الوصفة السحرية لبشرة خالية من التجاعيد والمشاكل الجلدية، لذا سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا والأرز في منزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كريم النشا والأرز

يتكون هذا الكريم الرهيب من مكونات موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من النشا.

مقدار معلقة صغيرة من مسحوق الأرز.

كوب من ماء الورد.

معلقة من عسل النحل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه السطور الأتية خطوات تحضير كريم النشا والأرز في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع به النشا ومسحوق الأرز، وماء الورد ويتم التقليب حتي تمتزج المكونات. بعد ذلك يرفع الخليط علي نار هادئة مع التقليب باستمرار حتي نحصل علي قوام كريمي، بعد ذلك يتم رفع الخليط من علي النار ويترك جانباً. يتم إضافة العسل إلي الخليط مع التقليب حتي يمتزج مع الخليط جيداً، ثم نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة ونظيفة بعد أن يبرد تماماً ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

تعرفي من هنا علي خطوات تطبيق هذا الكريم وهي كالتالي:-