نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت الزبدة بالنشا هش ومقرمش وبطريقة سهلة وسريعة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت الزبدة بالنشا ، يحتاج الكثير منا إلي تناول المشروبات الساخنة وبجانبها بعض من أنواع المخبوزات الهشة والمقرمشة، ومن أشهى المخبوزات هو البسكويت الهش والخفيف الذي يتم تحضيره باستخدام الزبدة، ويعد هو من أفضل المخبوزات التي يقبل عليها العديد من السيدات وذلك لرغبة العديد من الأطفال به، وأيضًا الكبار فهو من أشهى المخبوزات التي يمكن تقديمها للضيوف بجانب كوب من الشاي أو الحليب أو القهوة، ومن مميزات هذا البسكويت أنه لذيذ جداً كما أنه يتميز بسهولة في تحضيره فهو لا يأخذ سوى دقائق معدودة في تحضيره وتسويته، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة بالنشا داخل المنزل بمكونات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت الزبدة بالنشا

يعد البسكويت من أشهى المخبوزات ويتم تحضيره باستخدام مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

3/4 كوب من السكر البودر الناعم.

حبة كبيرة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من النشا.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

بسكويت الزبدة بالنشا يتم تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء العجان الكهربائي نضيف الزبدة مع السكر، ثم نخفق المكونات حتي تتجانس ويصبح الخليط هش وفاتح اللون. ثم نضيف البيض مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف الفانيليا ونستمر في التقليب. بعد ذلك يضاف الدقيق والنشا ثم نضيف الملح والبيكنج بودر، ثم نخفق المكونات على سرعة متوسطة حتي تختلط المكونات وتتكون لدينا عجينة. نجمع العجينة باليد ثم نبدأ في تشكيلها.

طريقة تشكيل عجينة البسكويت