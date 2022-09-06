كيف نتوقف عن تناول السكر وفقدان الوزن؟

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عمر شويل - جدة في كتاب بعنوان كيف تأكل، قدم المؤلف معلومات وتوضيحات مثيرة للاهتمام حول الأكل. يقول الكتاب أن تناول وجبة بشكل صحيح يعني أنك وعقلك يتغذيان من العالم كله. يساعد هذا الوعي على تنمية التعاطف والفهم ويذكر الممارسين بأن هناك أشياء يمكنهم القيام بها للمساعدة في إطعام الجياع والوحدة. الطريقة التي نأكل بها تشجع على الاعتدال وأخذ الوقت لتذوق ما نأكله حقًا. من خلال القيام بذلك، يمكنك أيضًا أن تصبح أكثر صحة، وتستمتع بما تأكله أكثر، وتقول لا للأمراض المرتبطة بالسمنة.

كيفية إزالة السكر من النظام الغذائي

السكر هو أحد العوامل الضارة لجسمك. من الأفضل إيقافه وإيجاد بديل. بهذه الطريقة نحن معك. في هذا المقال من موقع ثقفني سوف تتعرف على طريقة إزالة السكر من النظام الغذائي .

سبب السمنة مع استهلاك الجلوكوز

يشبه تناول السكر قلب مفتاح يخبر جسمك بتخزين الدهون. السكر في كل مكان. ليس فقط في المشروبات الغازية والحلوى والحلويات. إنه مخفي في الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز والأرز والمعكرونة وحتى في البيرة والحليب. لا يستطيع جسدك معرفة الفرق. يهضم كل هذه السكريات بسرعة ويدخل مجرى الدم مثل الجلوكوز. هذا يعني أن معظم الناس يتبعون نظامًا غذائيًا عالي السكر، حتى لو لم يشملوا الحلويات في نظامهم الغذائي.

على سبيل المثال ، أثناء الهضم، تتحول قطعة من الخبز الأبيض إلى جلوكوز يساوي 4 ملاعق كبيرة من السكر. ما يحدث هو هذا ؛ في كل مرة تأكل فيها السكر ، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة. يؤدي ارتفاع السكر في الدم بدوره إلى تحفيز إفراز الأنسولين ، وهو هرمون قوي يرسل إشارات لجسمك لتخزين الدهون. سبب السمنة واضح إلى حد ما ، أليس كذلك؟

هل يجب تغيير النظام الغذائي بالكامل؟

بالطبع ، قد لا تكون على استعداد للتخلي عن السندويشات والأرز والمعكرونة. ولكن باستخدام الاستراتيجيات المتقدمة ، يمكنك إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم. نتيجة لذلك ، ستقلل من تأثير كل وجبة على مستويات الجلوكوز وقدرة الجسم على حرق الدهون. تظهر الأبحاث أن التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم يقلل من الشهية ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان. لحسن الحظ ، ليس الأمر مجرد دعاية تسويقية في الصناعة. هذه حقيقة علمية. لست مضطرًا للتخلص من جميع الكربوهيدرات مرة واحدة ، فالجسم يحتاجها. عليك فقط أن تكون متحفظًا قليلاً في استهلاكهم.

فواكه وسكر طبيعي

يمكن أن تكون الفاكهة مثل التمر بديلاً جيدًا للسكر وتضمن صحة جسمك. هذه الفاكهة هي حقا سماوية ولها العديد من الفوائد لصحة جسمك. هناك أنواع مختلفة من التواريخ المتاحة في السوق ، وإذا لم تكن لديك الفرصة للشراء بنفسك ، يمكنك طلب التاريخ الذي تريده عبر الإنترنت من خلال التسوق عبر الإنترنت . تنوع هذه الفاكهة الحلوة والمغذية مرتفع. ضع ذوقك في الاعتبار. إذا كنت بحاجة إلى الكثير من الحلاوة ، فإن التمور الإضافية مناسبة لك. تمور بيرام أو مجول أو خسووي أقل حلاوة من تمور مزفاتي.

المحليات المسموح بها

بعض المحليات ، مثل الحلوى ، مناسبة للاستخدام نظرًا لخصائصها العلاجية. يمكنك شرائه بالكيلو أو استخدام مصاصات منكهة. الحلوى المنكهة مثل حلوى الزعفران أو الحلوى بنكهة الورد لذيذة ولها الحلاوة اللازمة. أيضا ، هذه الحلوى الصغيرة والجميلة تبدو رائعة بألوانها الجذابة.

الشعير على الإفطار

ترى هذا في العديد من الإعلانات. هل تعرفين قيمتها الغذائية؟ دقيق الشوفان هو مكون غني بالبروتين يمكن أن يكون وجبة كاملة لوجبة الإفطار. من أجل الحصول على وجبة فطور كاملة أو وجبة خفيفة ، اسكب كوبًا من الشوفان الملفوف والشوفان مع كوب من الحليب وبعض زبدة الفول السوداني أو العصير أو العسل وموز في وعاء. يمكنك إضافة أي نوع من المكسرات أو الفواكه الموسمية التي تفضلها إلى هذه المجموعة. على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على التمر والجوز والبندق والتوت والفراولة والتوت الأسود واللوز وجميع أنواع الفواكه المجففة في هذا المزيج الصحي.

تناول شطيرة مع السلطة

نظرًا لأن خبز الساندويتش يحتوي على بعض السكر ونريد اتباع نظام غذائي للتخسيس ، فإن الحل الأمثل هو إضافة بعض الخس وسلطة الخضار مع الطبق الرئيسي. بصرف النظر عن تأثيرها على صحة الجسم ، يمكن أن تمنحك الخضروات شعورًا زائفًا بالشبع. يعد الخس والجزر من أكثر الألياف قيمة في نظام التخسيس ، مما يساعدك على إنقاص الوزن لأنهما يشعرك بالشبع. أضف الخل البلسمي ، وهو دليل لاختيار النوع الأفضل ، وزيت الزيتون إلى سلطتك وأنت على ما يرام.

قهوة بدون سكر

من النقاط المهمة في القهوة أنه عندما لا يكون الكافيين مصحوبًا بالسكر ، فإنه يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم. لذلك ، اشرب القهوة قدر الإمكان ولكن لا تتناول الكعك أو البسكويت أو المعجنات. اختر أطعمة الإفطار مثل البيض والفواكه بدلاً من ذلك. لديهم تأثير ضئيل أو معدوم على جلوكوز الدم. يمكن للقهوة وحدها أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على عقلك ، لكن ضع في اعتبارك أن الكافيين مادة مسببة للإدمان. استخدمه في الوقت المناسب ولاحظ أن استهلاك الكثير من الكافيين ليس جيدًا جدًا للجهاز الهضمي. اشرب الشاي والقهوة شاحبة وخالية من السكر. إضافة عود القرفة إلى القهوة سيمنحها طعمًا رائعًا. مشروب مناسب لنظامك الغذائي للتخسيس. أتمنى لك وجبة شهية.

حسّن من صحة جسمك من خلال التوقف عن تناول السكر وتجنب جميع أنواع الشوكولاتة المحتوية على زيوت النخيل والمواد المضافة، واحصل على مساعدة في نظام غذائي متكامل من الرياضات الجماعية للوصول إلى هدفك ووزنك المثالي. التمرين والنظام الغذائي معًا سيساعدان.