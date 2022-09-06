نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 حيل بسيطة لجعل الملابس الرخيصة تبدو باهظة الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحيانًا بتكلفة منخفضة وملابس رخيصة، يمكنك أن تكون أنيقًا وتظهر بأسلوب باهظ الثمن. هناك القليل من حيل التسوق أو ارتداء الملابس التي يمكن أن تجعل أي زي يبدو أكثر تكلفة وفخامة. يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة حزام إلى الجينز الذي تستخدمه يوميًا أو شراء أقمشة ذات أنسجة وتصاميم خاصة تبدو باهظة الثمن بالمعنى الحقيقي.

حيلة لجعل الملابس الرخيصة تبدو باهظة الثمن

في هذا المقال من موقع ثقفني، نناقش قضية الملابس الرخيصة التي تبدو باهظة الثمن .

استخدم الحزام

أضف أحزمة إلى جميع أنواع ملابسك مثل التنانير والسراويل والمعاطف وما إلى ذلك. على الرغم من أن العديد من الأحزمة لها مظهر كلاسيكي للغاية، إلا أنها يمكن أن تصنع العجائب من أجل الزي ولها تأثير كبير في إظهار أسلوب أنيق. على سبيل المثال، إذا كان القميص الذي ترتديه يتمتع بخصر حر، اربط قميصك بحزام. يمكن أن يجعلك تعليق الملابس تبدو فوضويًا. من خلال القيام بهذه النصيحة البسيطة عند ارتداء القمصان والمعاطف، يمكنك أن تبدو أكثر جمالا.

اختر كل الملابس السوداء أو نمط أحادي اللون

اختر نمطًا بالكامل باللون الأسود أو الأبيض. يمكن أن يساعد ذلك في إنشاء أسلوب بسيط وعالي الجودة. ارتداء جميع الملابس السوداء يجعل جسمك يبدو ممدودًا وهو من أسهل الطرق لتبدو أنيقًا وباهظ الثمن. أيضًا، إذا أنفقت ميزانيتك على شراء قطع بالأبيض والأسود، فستتمكن من دمجها معًا وارتداءها معًا. لاحظ ، مع ذلك، أنه عند الجمع بين القطع السوداء، فإن إحداها لا تتلاشى أكثر من الأخرى. لأن هذا قد يجعل قطعة واحدة تبدو أقدم وأقدم من البقية ويدمر أسلوبك.

أيضًا، عندما تستخدم لونًا واحدًا فقط مثل الأبيض أو الكريمي أو البحري لدمج قطع أسلوبك ، فإن أسلوبك يبدو أكثر تكلفة. لذا فإن الحيلة لجعل الملابس الرخيصة تبدو باهظة الثمن هي ارتداء قطع من نفس اللون أو نفس الظل معًا. عادةً ما يعطي مزيج الألوان الأبيض والبيج والقشدي أفضل النتائج لإطلالة فاخرة. أيضًا ، تبدو الألوان المحايدة الأخرى مثل البني والرمادي أكثر تكلفة. إذا كنت ترغب في تحمل المزيد من المخاطر ، يمكنك استخدام الملابس الملونة مثل الأحمر.

الكي وإزالة التجاعيد

ننسى كي الملابس. قد يستغرق كي الملابس بعض الوقت ، لكن الأمر يستحق ذلك. للذهاب إلى أي مكان ، سواء كان ذلك في العمل أو حتى الجامعة ، خذ الملابس التي تريد ارتداؤها من الخزانة في الليلة السابقة وافحص المكواة ، لأن أي تجاعيد أو تجاعيد يمكن أن تجعل أي شيء يبدو رخيصًا. لذلك ، يمكن أن يعطي كي الملابس جودة أفضل لأسلوبك. لكن العديد من المواد الاصطناعية لا يمكن كيها بسهولة. في هذه الحالات ، يعد استخدام مكواة بخار منزلية أو نقل الملابس إلى منظف جاف هو الحل الأفضل.