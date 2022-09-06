مش هتشتري الجاهز تانى مخلل الخيار المقرمش بالخلطة السريه المشطشطه في البيت احلى من الجاهز

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عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل هي وصفة من الوصفات التي يزداد الإقبال عليها يومًا بعد يوم، فالمخلل يعطي الأكل نكهة إضافية بتناوله معه كطبق جانبي، حيث أن المخلل الذي يتم تحضيره في المنزل أفضل بكثير من المخلل الذي تقومين بشرائه من الخارج والذي يكون أكثر عرضة للتلف بسهولة وعند تخزينه يتعفّن بعد يومين فقط، ولذلك يمكنك التعرف على طريقة تحضيره في المنزل مع كيفية تخزينه لفترات طويلة بدون أن يحدث له شيء. طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش في المنزل مكونات عمل الوصفة:- كيلو جرام من الخيار المخلل (أو بحسب رغبتك).

خمس فصوص من الثوم.

كوب كبير من الماء الفاتر.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة من الشبت والفلفل الأحمر المجفف.

كوب كبير من الخل الأبيض أو خل التفاح. خطوات عمل خيار المخلل المنزلي:- أحضري الخيار الذي ترغبين في تحضيره وقومي بغسله جيدًا بماء بارد حتى تنظفيه من أي أتربة وطيب وأي مبيدات حشرية عليه.

ثم قومي بإزالة أي أجزاء زائدة على الخيار من جميع الجوانب ثم قومي بتقطيعه بالطول أو يمكنك تقطيعه دوائر ولكن من الأفضل أن يكون بالطول حتى يتخلل المحلول إلى داخله تمامًا.

اهرسي الثوم بواسطة الهاون ثم قومي بإحضار برطمان كبير وضعي بداخل الثوم المهروس والشبت والفلفل الأسود أو الأحمر المجفف.

بعد ذلك أضيفي الملح والماء إلى البرطمان وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضع بإضافة كوب الخل الأبيض أو خل التفاح وقلبي الخليط جيدًا.

يمكنك تدفئة الخيار جيدًا بوضع البرطمان داخل كوب من الماء المغلي ثم قومي برفعه واتركيه يبرد وبعدها قومي بتغطية البرطمان واتركيه داخل الثلاجة حتى خمسة أيام ثم ابدئي في تقديمه. أسرار نجاح طريقة مخلل الخيار من الأفضل أن تقومي بتقليب الخيار جيدًا بعد ساعتين من وضعه داخل البرطمان.

أضيفي ملعقة سكر صغيرة إلى خيار المخلل حتى تعزز قرمشته.

احرصي على الضغط على البرطمان بقوة عند غلقه حتى تتأكدي من خروج أي هواء داخله فالهواء أكبر عامل يسرّع من عملية تعفن المخلل.

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