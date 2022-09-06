نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد جهنمي ضعيه اثناء سلق البيض ولن تصدقي ما الذي يحدث في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالطبع طبق البيض من الأطباق الشهية التي يحبها الجميع على الفطور والعشاء، فهي وجبة خفيفة وجميلة للغاية، ويعتبر البيض المسلوق من الوصفات الجميلة للغاية التي يتم تقديمها بشكل دوري، ولكن هل فكرت في طريقة جيدة لتقشير البيض ولذلك سوف نتعرف على طرق بسيطة تساعد في تقشير البيض مع تركه سليم بدون خدوش، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على كافة التفاصيل.

الخل

يعتبر الخل من الطرق الرائعة التي تساعد في تقشير البيض المسلوق بكل سهولة، حيث يمكنك إضافة الخل للماء أثناء سلق البيض جتى يتم الحفاظ على سلامة البيض ويسهل تقشير البيض بدون معاناة، فيمكنك المواظبة على هذه الطريقة بشكل يومي ولن تعاني عند تقشير البيض.

النقع بالماء البارد

يمكنك البدء في تجهيز وعاء به بارد حتى يتم استخدامه بعد تفريغ الوعاء الذي به ماء ساخن لسلق البيض وبذلك يتم الحصول على أفضل طريقة لتقشير البيض بدون تعب، حيث أن تقشير البيض يتم بسهولة عند وجود ماء بارد، حيث أن وضع البيض في ماء بارد بعد سلق البيض، تساعد في التخلص من قشرة البيض الخارجية بسهولة كبيرة.

بيكربونات الصودا

ان كنت تعاني من صعوبة تقشير البيض كل يوم، لا عليك فقط قوم بتجهيز ملعقة من بيكربونات الصودا في الماء عند سلق البيض ومن ثم ترك البيض في وعاء به ماء يغمره بالكامل على النار لمدة 12 دقيقة فقط، حيث أن بيكربونات الصودا سوف يساعد في تقشير البيض بكل سهولة كل يوم وبدون تعب على الإطلاق.

كوب فارغ

ان كنت تحبيت البيض المسلوق وتقومين بعمله كل يوم وتعانين عند التقشير فقط كل ما عليك هو الحرص على سلق البيض ومن ثم وضع البيض المسلوق في كوب فارغ ومن ثم سكب نصف كوب ماء نحرك البيض في الوعاء ومن ثم نقوم بتقشير البيض، بكل سهولة سوف يتم تقشير البيض بدون أي تعب حيث أن هذه الطريقة من الطرق الناجحة في تقشير البيض بدون ضياع للوقت وتساهم في الحفاظ على قوام البيض مهما كانت الكمية.

الملح لسهولة تقشير البيض