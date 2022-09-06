نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتروحي تانى للكوافير_ فكرة عبقرية لصبغ الشعر الاسود في البيت بطريقة سهله ومجربه هتغير لون شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن أن تتعرفي على كيفية صبغة الشعر باللون النحاسي الأشقر في منزلك بمكونات طبيعية تمامًا وبدون أي تدّخل كيميائي وبدون حتى الحاجة إلى الذهاب لصالونات تصفيف الشعر ومراكز التجميل، فصبغ الشعر يعتبر وسيلة من كل فتاة إلى تغيير مزاجها أو الشعور بأنها أفضل وكذلك كنوع من أنواع التغيير في حياتها وحصولها على اللون الذي يواكب الموضة ويمكنك عمل الصبغة بنفسك في المنزل كما سنقوم بتقديمه الآن. طريقة وخطوات عمل صبغة الشعر باللون النحاسي الأشقر مكونات عمل الصبغة:- كيس من الحناء الطبيعية.

ست ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.

علبة سيفن أب.

عدة قطرات من عصير الليمون.

كمية وفيرة من الماء المغلي. خطوات وطريقة عمل صبغة اللون النحاسي للشعر في المنزل:- أحضري علبة صغيرة ويجب أن تكون نظيفة تمامًا وابدئي في خلط المكونات كلها مع بعضها عدا الليمون واتركي الخليط لمدة حوالي خمس ساعات حتى تتفاعل الحناء مع المكونات.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانس الخليط تمامًا ثم قومي بشطف شعرك بماء دافئ ونظفيه بالشامبو جيدًا حتى يتخلص من بقايا الكريمات والزيوت.

ثم قومي بتقسيم شعرك إلى خمسة أقسام وقومي بفرد الصبغة على شعرك بواسطة فرشاة صبغ الشعر من أول فروة الرأس حتى أطرافه ثم قومي بتصفيف شعرك ولفيه وغطيه بغطاء رأس حراري.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات وبعدها قومي بشطف شعرك ونظفيه بالماء الفاتر أو البارد وشامبو خالي من الكبريت. نصائح للشعر المصبوغ بصبغة اللون النحاسي الأشقر من الأفضل استخدام الشامبو أو البلسم للشعر لشطفه يوميًا ولكن يجب أن يكون خالي من الصوديوم والكبريت.

عند تصفيف الشعر بأداة التصفيف يجب أن تجعليها على درجة حرارة غير مرتفعة ويجب أن يكون شعرك جاف تمامًا.

عند شطفك لشعرك احرصي على أن يكون الماء بارد وليس ساخن لأن الماء الساخن يؤثر في اللون ويجعله يختفي بسرعة.

اغسلي شعرك مرة واحدة خلال الأسبوع فقط أو مرتين على الأكثر حتى لا يتأثر اللون.

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