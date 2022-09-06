نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي الشعر تحت الجلد… خلطتى السحريه للتخلص من الشعر تحت الجلد والنقط السوداء نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات والأنسات من مشكلة الشعر الموجود تحت الجلد، وهذه المشكلة تعد مزعجة كليًا خلصةً إن لم تختفي من تلقاء نفسها بعد أيام، وهناك بعض السيدات ممن يلجئن للبحث حول الحلول لتلك المشكلة، وإن لم تأتي التجارب بنتيجة جيدة يذهبون لجهة التدخل الطبي، ولأننا نسعى لمساعدتكم دائمًا فاليوم سنقدم لكم بعض الوصفات الفعالة والمجربة للتخلص بشكل نهائي من الشعر تحت الجلد، وإعطاء ملمس حريري للبشرة، والآن سـ نترككم مع الطريقة.

البانثينول للتخلص من الشعر تحت الجلد

يعتبر البانثينول كريم أحد أكثر الكريمات فاعلية في العديد من المشكلات التي تواجه البشرة، حيث يحقق دائمًا النتائج المرجوة بصورة مبهرة، بالإضافة إلى أنه قوى وفعال في تفتيح البشرة من البقع الداكنة وكذلك إزالة الشعر المتواجد تحت الجلد، وعبر النقاط التالية سنوضح لكم طريقة استخدامه لذلك.

نأتي أولًا بعبوة من كريم البانثينول وخلطها مع نصف كوب من السكر الخشن حتى يصبح القوام مناسب ومتجانس.

ثم يتم وضع الخليط على الجسم مع فركه جيدًا بحركات دائرية، ومن ثم يترك لمدة ½ ساعة، وبعد مرور تلك المدة نقوم بغسل الجسم بماءٍ دافئ.

أو يمكن خلط البانثينول كريم مع الخيار ووضعه في الثلاجة ½ ساعة، وبعدها دهن الجسم به.

ويتم تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيًا، وسترين النتائج بعد تكرار الوصفة.

إزالة الشعر تحت الجلد المتواجد في الساقين

تعد الساقين أكثر مناطق الجسم عرضة لوجود شعر تحت الجلد، لذلك سنقدم لكم وصفة فعالة للتخلص من تلك المشكلة كليًا في الساقين، هذا ويكون المكون الرئيسي للوصفة هو الشوفان، حيث يعمل على تزويد الجسم بمقدار كبير من الترطيب، والذي يساعد على تفتيح الجسم كذلك، والوصفة هي:

القيام بطحن خشن لـ كوب واحد من الشوفان، مع وضع 3 ملاعق كبيرة الحجم من العسل، ومعها ملعقة واحدة كبيرة من الليمون ومثلها من خل التفاح.

ثم يتم تقليب الخليط جيدًا قبل تطبيقه على الجسم.

ولتطبيقه نقوم بدهن الجلد به مع عمل حركات دائرية متكررة.

طريقة أخرى: