نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاوزه شعرك يبقا زى الحرير… اليكى افضل الوصفات الطبيعية لعمل كرياتين ولا اروع في منزلك بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسبب الكيراتين الصناعي المتاح بمراكز التجميل ولدى الكوافيرات، أضرارًا بالغة للشعر منها ضعف بصيلات الشعر والتساقط والتقصف؛ وذلك لاحتوائه على مادة الفورمالدهايد والتي تمنحها رائحة نفاذة ومنفرة، كما أن ثمن فرد الشعر بالكيراتين الصناعي يُعد مرتفعًا؛ لذا فمن الأفضل استخدام مواد طبيعية لفرد الشعر تعمل بمثابة كيراتين طبيعي، وعلاوة على ذلك فهي تعمل على تغذية الشعر وتقوية البصيلات، وسرعة الإنبات، وسوف نتعرف على عدة انواع من الكيراتين الطبيعي للشعر كم خلال هذا المقال.

كيراتين بذور الكتان الطبيعي للشعر

يمكن استخدام بذور الكتان فى إعداد كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وتصفيفه بسهولة، ومنحه ملمس ناعم، ومظهر جذاب منسدل، وذلك كالتالي:

المكونات

ربع كوب من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من هُلام الألوفيرا.

كبسولة فيتامين E.

طريقة التحضير

ضعي بذور الكتان في إناء، وأضيفي إليها الماء، ثم ضعي، الإناء على نار هادئة حتى الغليان.

عندما يبدأ الخليط في الغليان، قومي بالتقليب لمنع التصاق بذور الكتان بقاع الإناء.

قومي بتصفية الخليط، ثم اتركيه لكي يبرد.

أضيفي هلام الألوفيرا، ثم قومي بإضافة محتوى كبسولة فيتامين E إلى الخليط، وقلبي جيدًا.

بعد ان يبرد تماما.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على شعرك كاملًا ثم غطي الشعر واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي الشعر بشامبو خالي من الكبريت مع الماء الفاتر.

كرري استخدام الخليط أسبوعيًا لتحصلي على شعر ناعم مفرود.

كيراتين الخميرة الطبيعي للشعر

يمكنك استخدام الخميرة في عمل كيراتين طبيعي ينعم الشعر ويفرده، وذلك كالتالي:

المكونات

ظرف خميرة فورية جافة.

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا.

بيضة كبيرة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات المذكورة معًا في إناء مناسب.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة حتى يختمر.

بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي ثم غطي الشعر، واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي الشعر بطريقتك العادية، وسوف ترى بنفسك الفرق.

كيراتين الموز الطبيعي للشعر

يعتبر الموز من المواد المفيدة في فرد الشعر وتحسين مظهره، ويمكن فرد الشعر بكيراتين الموز الطبيعي، كالتالي:

المكونات

موزتان مهروستان.

بيضة.

طريقة التحضير