هتكونى زى الأميرات … وصفات تبييض الجسم لبياض كالثلج وازالة سواد السنين حتى لو فحم جسمك هينور

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عمر شويل - جدة هناك عوامل عديدة تؤدي إلى إسمرار الجلد وخاصة في بعض المناطق من الجسم مثل، الركب، والكوعين، وتحت الابطين، وكذلك المناطق الحساسة، وقد يتسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس وزيادة إفراز العرق، إلى ظهور تلك المشكلة، والحصول على جسم أبيض خالي من البقع الداكنة والتصبغات أهم أولويات المرأة، لذا لا مانع لديها إنفاق الكثير من النقود لشراء مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالجسم وتبييض البشرة، وسوف نتعرف على أهم الطرق الطبيعية لتبييض الجسم بالكامل، وذلك في دقائق معدودة وبأقل التكاليف.

وصفات طبيعية لتبييض الجسم بالكامل

هناك العديد من الوصفات الطبيعية يمكنها تبييض الجسم في دقائق معدودة، وبأمان كامل على البشرة ومن أهم هذه الوصفات:

وصفة السكر والعسل وزيت الزيتون

يقوم السكر في هذه الوصفة بعمل سكراب للجسم، وسنفرة البشرة وإزالة الجلد الميت، أما العسل وزيت الزيتون فيعمل على ترطيب الجسم، وتهدئته وحمايته من حدوث الالتهابات.

طريقة التحضير

يتم مزج كوب من السكر مع 5 ملاعق كبيرة من العسل، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون حتى يتكون خليط متجانس.

يوزع الخليط على الجسم بالكامل، أو المناطق المراد تفتيحها.

يوزع الخليط على الجسم بالكامل، أو المناطق المراد تفتيحها. يتم عمل مساج بالخليط على الجسم في حركات دائرية بالاصابع.

مع تكرار تلك الوصفة سوف تلاحظين اختفاء البقع الداكنة ورجوع البشرة بيضاء كما كانت.

وصفة الترمس والليمون

يدخل الليمون في جميع الوصفات الخاصة بتفتيح البشرة، والحصول على بشرة موحدة اللون، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين C، وكذلك الترمس المطحون الذي يمكن استخدامه في تحضير وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة والتخلص من البقع والتصبغات.

طريقة التحضير

قومي بمزج 3 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون مع 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون حتى التجانس.

يوزع الخليط على أجزاء الجسم الغامقة، ويترك مدة 40 دقيقة على الأقل.

يشطف الجسم بالماء البارد.

للحصول على نتائج فعالة يتم تكرار هذه العملية 3 مرات أسبوعياً، وسوف تلاحظين الفرق.

نصائح هامة لتبييض الجسم بالكامل

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وإذا لزم الأمر لابد من استخدام واقي الشمس.

الإكثار من تناول الماء بكميات كبيرة، حيث تعمل على تجديد البشرة باستمرار ورطوبتها.

إتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات والفواكه الهامة لصحة البشرة.

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