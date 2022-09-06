خلطتى السحريه لتطويل وتقوية الاظافر الضعيفة بطريقة طبيعية فى 3 ايام نتيجة جبارة

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عمر شويل - جدة الأظافر الطويلة علامة من علامات الجمال لدى الفتيات والنساء، شرط أن تكون قوية وصحية، لذا تبحث الكثيرات منهن على طرق تطويل الأظافر، والحفاظ عليها دون تكسر، لأن هناك اظافر عندما تصل لحد معين من الطول تنكسر فورا، وذلك بسبب نموها بشكل خاطئ وضعيف، واليوم جئنا لكٍ بطرق العناية بالاظافر وتطويلها بشكل جذاب وجميل.

طريقة تطويل الأظافر والحفاظ عليها

هناك طرق عديدة ومتنوعة لتطويل الأظافر والحفاظ عليها من التكسر، وهذه الطرق المنزلية تتوفر مكوناتها في كل بيت ولا تكلفنا الكثير، ومن أبرز هذه الطرق:

وصفة زيت الزيتون والليمون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين E و K، وهذه الفيتامينات تعمل على تقوية الأظافر وصعوبة كسرها، هذا بالإضافة إلى احتوائه أيضا على خصائص مضادة للفطريات لحمايتها، أما الليمون فهو يحتوي على فيتامين C، الذي يعمل أيضا على تقوية الأظافر.

طريقة الاستخدام

يتم مزج 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يمكن نقع الاظافر في الخليط، أو دهن الأظافر بفرشاة طلاء الاظافر النظيفة وتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة.

تغسل الأظافر جيدا بالماء.

تكرر تلك الوصفة على الأقل مرتين أسبوعياً.

طريقة الثوم لتطويل الأظافر

تحتاج الأظافر إلى عنصر السيلينيوم لكي تطول بشكل صحي، ويرتبط السيلينيوم في الجسم بوجود اليود، الهام والضروري في تطويل الأظافر، ويمكن الحصول على هذين العنصريين من الثوم، الذي يعمل على حماية الأظافر والعناية بها.

طريقة الاستخدام

يتم تقشير كام فص من الثوم ويقسم إلى أنصاف.

تدعك الأظافر بالثوم جيدا، وتترك لمدة ساعة على الأقل.

تغسل الأظافر جيدا بالماء الفاتر.

إذا استمريتي على هذه الوصفة لمدة شهر كامل، بمعدل مرتين أسبوعياً سوف

تحصلين على أظافر طويلة صحية بشكل جذاب.

نصائح هامة لتطويل الأظافر

قومي ببرد الأظافر بمبرد خشبي في إتجاه واحد.

لا تستخدمي أظافرك لفتح الأشياء الصعبة مثل علبة التونة، أو الكانز، أو غيرها من الأمور التي تؤدي إلى كسر الظفر.

لا تعرضي أظافرك كثيراً إلى الماء أو المواد الكيميائية بدون استخدام قفازات لحماية أظافرك.

لا تستخدمي طلاء الأظافر لمدة طويلة، دعي أظافرك تتنفس.

فيتامين E لتطويل الأظافر