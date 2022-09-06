نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات جبارة للتخلص من شيب الشعر نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من شيب الشعر نهائي، علاج شيب الشعر يعتبر من أهم الأمور التي يهتم بها النساء والرجال أيضا، حتى يتخلصوا من الشعر الأبيض الذي يظهر في الرأس، سواء مع كبر السن أو بسبب عوامل وراثية، لأنه يسبب لهم احباط كبير، ولكن بعضهم يبحثون دارنا عن طرق ولكن دون حل نهائي، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا العام طرق علاج شيب الشعر. طرق علاج شيب الشعر بقشر البطاطس: كأس كبير قشر بطاطس.

٢ كوب كبير من الماء. طريقة الاستخدام امزجي الماء مع قشر البطاطس في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار لمدة ست دقائق حتى الغليان. ضعي خليط قشر البطاطس جانبا، حتى يهدأ تماما. قومي بتصفية الخليط من قشر البطاطس، ثم اغسلي شعرك جيدا واشطفيه بالخليط، ثم كرري استخدام خليط قشر البطاطس مرتين في الأسبوع. وصفة قرع توراي: نصف كوب كبير من زيت جوز الهند.

١٠٠ جرام من قرع توراي. طريقة الاستخدام: اسكبي زيت جوز الهند في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه قرع التوراي، ثم قلبيهم وضعيهم على النار حتى الغليان. اتركي خليط قرع توراي جانبا لمدة ٤ ساعات، حتى يصبح لونه أسود. دلكي شعرك بالخليط، واتركيه لمدة ساعة إلا ربع، ثم اغسلي شعرك جيدا. كرري استخدام خليط قرع توراي مرة كل يومين. وصفة الفلفل الأسود للتخلص من الشيب: ملعقتان صغيرتان فلفل أسود ناعم.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كأس صغير من الزبادي. طريقة الاستخدام: اخلطي الزبادي مع عصير الليمون والفلفل الأسود جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط الفلفل الأسود على شعرك، ثم دلكيه واتركيه لمدة ستون دقيقة. قومي بغسل شعرك جيدا، وكرري استخدام خليط الفلفل الأسود مرة كل يومين. الحناء للتخلص من شيب الشعر: كأس كبير من منقوع الشاي الأسود.

٢٠٠ جرام من الحناء الناعمة.

أربع ملاعق صغيرة زيت زيتون. طريقة الاستخدام: اخلطي منقوع الشاي الأسود مع الحناء جيدا، حتى تحصلي على خليط كريمي. اتركي خليط منقوع الشاي جانبا لمدة ٦ ساعات، ثم ضيفي إليه مقدار زيت الزيتون واخلطيهم سويا. وزعي خليط الحناء على شعرك، ثم اتركيه لمدة ثلاث ساعات، ثم كرري استخدام خليط الحناء مرة كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات جبارة للتخلص من شيب الشعر نهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.