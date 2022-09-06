نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي قشرة الرأس وما أسباب حدوثها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي قشرة الرأس وما أسباب حدوثها، يوجد العديد من المشاكل التي تتعلق بشعرك، مثل أن يكون جافاً جداً، أو دهنياً جداً، هل هو مجعد جداً أم مستقيم جداً؟ أو قد يكون مضخم جداً أو مسطح جداً. ثم، بالطبع، هناك دائمًا مشاكل قشرة الرأس المخيفة. من الصعب أن تجد فتاه لم تصب مطلقاً بالقشرة البيضاء الصغيرة التي تبقى على فروة الرأس. وفي حين أن حالة الإصابة بشائعة جدًا، إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان من الصعب علاجها.

ما هي قشرة الرأس؟

قشرة الرأس هي حالة تصيب فروة الرأس بطريقة شائعة. كما أنها قد تحدث أيضًا في الحاجبين أو شعر الصدر أو منطقة الفخذ أو الإبط. تسبب القشرة حكة في جلد فروة الرأس، ثم تليها قشور من الجلد الميت. ويبدأ عادةً في سن البلوغ ثم تراجع حول سن الخمسين.

يستبدل جلدك نفسه باستمرار ويتم دفع الخلايا القديمة إلى الخارج حيث تموت وتتقشر. هذه القشور الرقيقة عادة ما تكون صغيرة وغير ملحوظة، ولكن قد تبدأ خلايا الجلد في التعويض بسرعة أكبر من دورتها العادية. لذلك، يتساقط الجلد على هيئة كتل دهنية أكبر حجماً يمكن أن تصبح مرئية.

ما الذي يسبب قشرة الرأس؟

إن السبب الأكثر شيوعًا لقشرة الرأس هو التهاب الجلد الدهني أو أحيانًا يسمى ( الزهم ). يمكن أن تجعلك البشرة الجافة، وكذلك الحساسية لمنتجات معينة من منتجات الشعر، والأمراض الجلدية مثل الأكزيما أو الصدفية أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس. كما يُعتقد أيضًا أن الفطريات الملاسيزية الشائعة يمكن أن تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس. حيث أثبت أن الملاسيزية تزيد من نمو خلايا الجلد وتموت خلايا الجلد الزائدة وتتقشر.

يمكن أن تتفاقم قشرة الرأس أيضًا عندما تكون متوترًا أو مريضًا. أيضاً يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى ظهور قشرة الرأس أو زيادة شدتها. ويلعب النظام الغذائي دوره أيضًا، حيث يؤدي نقص فيتامين ب أو الزنك إلى ظهور قشرة الرأس. وبالطبع، تؤثر النظافة أيضًا على فرصك للإصابة مع قشرة الرأس.

هناك دراسة أثبتت أنه كلما طالت مدة استخدامك للشامبو، كلما أصبحت فروة رأسك متقشرة. ولذلك ضع في اعتبارك أن غسل شعرك بشكل أقل تكرارًا يمكن أن يتسبب عن غير قصد في تجمع الزيوت وخلايا الجلد في فروة رأسك، مما قد يتسبب في ظهور قشرة الرأس.

من ناحية أخرى، فإن غسل الشعر بالشامبو، في كثير من الأحيان، يمكن أن يجفف فروة رأسك ويؤدي إلى قشرة الرأس، لذا فإن الأمر كله يتعلق بإيجاد هذا التوازن الذي يحافظ على رطوبة شعرك وفروة رأسك وخالي من القشرة. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يكون عرضة للإصابة بالقشرة، إلا أنه يظهر بشكل متكرر عند الذكور أكثر من الإناث.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن ماهي قشرة الرأس وما أسباب حدوثها. تطرقنا فيه إلى شرح ماهي قشرة الشعر، وكيف تتكون، وما هي الأسباب التي تزيد من فرصة إصابة فروة الرأس بها.