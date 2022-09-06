نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البراونيز كيك ولا أروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة البراونيز كيك هو معشوق الجماهير فالكبار والصغار يحبونه بشكل كبير وعندما يخرجون خارج المنزل يطلبونه في الكافيهات ويشترونه من محلات الحلويات، ويأتي هنا دور الأم في أختيار أفضل مكان لشراء البراونيز كيك والاهتمام بنظافته والتأكد من صلاحية وجودة مكوناته المستخدمة في إعداده ومن هنا بدأت تبحث الأم والسيدات بشكل كبير عن طريقه إعداد البراونيز في المنزل والهدف من ذلك ضمان نظافة الكيك وضمان صلاحيه مكوناته وتقليل الأعباء عن كاهل الأسرة وتوفير النفاقات بشكل أفضل ومن هنا يقدم لكم موقع ثقفني طريقة عمل البراونيز بأسهل الطرق الممكنة وعن تجربة. البراونيز كيك وعن تجربة المقادير عليك إحضار كوب ونصف من الدقيق الفاخر والمناسب لإعداد الحلويات.

عدد 4 بيضات.

عدد 1 كوب زيت.

عدد 1 كوب سكر.

عدد 1 كوب لبن.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو بودر.

عدد 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر.

بوله عميقة للعجن. طريقة التحضير في البداية نأتي بإناء عميق نضع به المواد السائلة حيث نضع الزيت ثم اللبن ثم السكر ثم الكاكاو ونضربهم جيدا أو نضعهم في الخلاط الكهربي وبعد ضربهم جيدا نضع عليهم صوص الشوكولاته.

نقوم بأخذ نصف كمية صوص الشيكولاته ونضعه في الثلاجة حتي نضعه علي سطح الكيك بعد خبزه في الفرن.

نقوم بنخل الدقيق جيدا ونضع عليه البيكنج بودر ونضع عليهم نصف الخليط اللي صنعناه من قبل مع التقليب جيدا.

من جانب أخر نقوم بخفق البيض مع الفانيليا والهدف من الفانيليا هو إخفاء رائحة البيض وإعطاء نكهة مميزة للكيك.

نضع البيض بعد خفقه علي الخليط السابق مع التقليب بالمضرب الكهربائي حتي يمتزج الخليط جيدا.

نأتي بصنية التقديم ونضع عليها طبقة من السمن أو الزبدة ثم طبقة دقيق حتي لا تلتصق بسطح الصنية.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

نسكب الخليط في صنية التقديم بعد تغليفها جيدا بالزبد والدقيق ويمكنك وضع قطع من الشكولاته بداخل العجين أو شوكوبون كما هو متوفر لديك بالمنزل لأن الأطفال يعشقون الألوان المميزة داخل الكيك.

نضع الصنية في الفرن في مدة تتراوح ما بين 25 دقيقة إلي 30 دقيقة ونفتح الفرن ونضع بالكيك خله أو سكين ونغرسه جيدا ونطلعه مره أخري وبذلك ندرك أنها تم تسويتها بشكل أفضل.

في النهاية نقوم بوضع صوص الشوكولاته الذي قمنا بوضعه في الثلاجة من قبل ونضعه علي الكيك عندما تبرد وبألف هنا. متابعينا الأعزاء لو تريدون وصفة محددة تحبون صناعتها في المنزل عليكم كتابتها في التعليقات وسوف نقوم بكتابه الوصفة التي تريدونها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البراونيز كيك ولا أروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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