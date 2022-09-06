نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لملء خدودك.. اصنعي كريم منزلي من الخميرة لتسمين الخدود وتبيضها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة لتسمين الخدود، تبحث الكثير من الفتيات عن وصفات طبيعية لتسمين الوجه، حيث يعاني العديد منهم من نحافة الوجه مما يسبب لهم إزعاج أمام الآخرين، ويعتبر الوجه من أكثر الأماكن اللافتة للأنظار خاصة عند السيدات، لذلك تبحث بكل الطرق عن زيادة حجم الخدود ولكن بطرق طبيعية بعيداً عن عمليات التجميل التي تسبب أضرار بالغة فيما بعد بالإضافة إلى أنها باهظة الثمن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الخدود بكل سهولة ممكنة بالمنزل.

كريم الخميرة لتسمين الخدود

سوف نقدم لكم من خلال الآتي العديد من الطرق لاستخدام كريم الخميرة لتسمين الخدود، حيث تعد الخميرة من المكونات الطبيعية التي تعطي للبشرة رونقة ونضارة وتفتيح عالي، حيث تساعد أيضاً على تسمين الخدود وملئها مع إضافة بعض المكونات إليها، حيث تدخل الخميرة في العديد من مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة، فيمكنك اتباع وصفة الكريم وتحضيرها بالمنزل بكل سهولة.

الوصفة الأولي:

2 ملعقة من الخميرة.

3 ملاعق من الحليب.

1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير وصفة الخميرة لزيادة حجم الخدود من أسهل الطرق وتتمثل في الآتي:

نحضر وعاء ونضع به كلاً من الخميرة مع الحليب وماء الورد.

نقلب الخليط جيداً حتى يصبح القوام كريمي.

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ويجفف بالفوطة.

يوضع الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يغسل جيداً بالماء حتى يتم التخلص من الخليط.

نحضر ماء مثلج من أجل غلق المسام الواسعة.

يفضل تكرار هذا الخليط مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مذهلة.

الوصفة الثانية:

2 ملعقة من الخميرة.

كبسولتين من فيتامين أ.

4 ملاعق من ماء الورد أو يمكن استبداله بماء.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع كافة المكونات السابقة ونقلبهم جيداً.

نضع الخليط على البشرة بشكل حركات دائرية ويترك لمدة عشر دقائق.

قومي بفرك الخليط برفق من على البشرة ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الخدود بمكونات بسيطة وخطوات سهلة دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل.