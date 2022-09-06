نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسبوسة الكاروهات في البيت هتعمليها تجنن وأحلى من المحلات الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة أحد أنواع الحلويات التي تتميز بطعمها المميز والذي يعشقها كثير من الأشخاص وأغلب الأشخاص يعرف طريقة عمل البسبوسة بالطريقة العادية ولكن هناك نوع آخر يعرف باسم البسبوسة الكاروهات التي تتميز بمذاقها المميز وشكلها الرائع، وسوف نعرض لكم طريقة عمل بسبوسة الكاروهات بخطوات سهلة وبسيطة دون تكلف الأموال للحصول عليها من محلات الحلويات بأسعار غالية، حيث إنها وضفة مضمونة ومجربة ولن تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها إلى ضيوفك، بالإضافة إلى إنها تمتلك رائحة مميزة وشهية مثل الجاهزة تماما. طريقة عمل بسبوسة الكاروهات في البيت لكي تقوم بصنع بسبوسة الحلويات بطريقة ناجحة قم باتباع الخطوات الآتية: المكونات: كوب سكر ناعم.

بيضتان كبار بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السميد.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من القشطة.

نصف كوب من الزيت أو السمن.

كوب كبير من جوز الهند. طريقة عمل الشربات: كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة عمل الشربات: يتم إضافة الماء إلى السكر وعصير الليمون ثم نرفعهم على نار متوسطة حتى تمام الغليان. طريقة تحضير البسبوسة الكاروهات: في الخلاط الكهربائي ضعي جميع المكونات السائلة ثم اخفقي جيدا لمدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك قم بإضافة جميع المكونات الجافة ثم استمر في الخفق.

بعد ذلك قم بسكب الخليط في صينية مقاس 22 مدهونة بالسمن.

ثم قم بوضع القشطة عليها من الوجه مع مراعاة رسم خطوط بالطول وخطوط بالعرض لكي تحدث شكل الكاروهات.

بعد ذلك قم بوضع صينية في فرن مسخنة مسبقا لمدة 25 دقيقة إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

ثم يتم إخراجها من الفرن ويتم سقيها بالشربات وتقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات المكونات: كوبين من السميد.

ملعقة كبيرة دقيق.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر أبيض.

نصف كوب سمنة.

ملعقتين كبار من الزبادي.

نصف كوب مكسرات.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب قشطة. طريقة التحضير: في وعاء كبير قم بإضافة المكونات الجافة ثم قم بإضافة إليهم السمنة وقم بالتقليب جيدا.

ثم أضف إليهم البيض والفانيليا والزبادي قم بخلط المكونات جيدا حتى تحصلين على خليط متجانس.

بعد ذلك قم بسكب الخليط في صينية مدهونة بالسمن والدقيق.

ثم قم بوضع القشطة على شكل مربعات ثم زينيها بالمكسرات.

ادخل الصينية في فرن ساخنة مسبقا لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج.

ثم إخراجها وسقيها بالشربات وقومي بتقطيعها وقدميها وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسبوسة الكاروهات في البيت هتعمليها تجنن وأحلى من المحلات الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.