نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكسر والجاف هتتخلصي من أي تكسيرات في شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الحصول على شعر ناعم هو حلم كل فتاة ومن السهل عليها تحقيق هذا الحلم والتمتع بشعر صحي ناعم قوي من خلال استخدام بعض الوصفات التي تعتمد في مكوناتها على المواد الطبيعية التي تتميز بعدم قساوتها على بصيلات الشعر بل إنها تتميز بأنها تعطي نتائج فعالة في أقصر وقت ممكن، واتركي المواد الكيميائية التي على الرغم أنها تعطي نتائج فورية في تنعيم الشعر إلا أنها في المقابل تترك تأثيرها السلبي على الشعر حيث إنها تؤدي إلى تساقطه وتقصفه وإليك وصفات طبيعية بديلة للكيراتين الصناعي يمكنك إعدادها في منزلك بكل سهولة.

أرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر

(خلطة المايونيز لتنعيم الشعر)

يتميز المايونيز أنه يوفر للشعر رطوبة كافية كما أنه يوفر له مجموعة من الزيوت التي يحتاجها الشهر ليصبح ناعما ولامعا ويمكن استخدام المايونيز في تنعيم الشعر الخشن عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

إحضار كمية من المايونيز تكفي لتغطية الشعر بالكامل.

وقم بتوزيع المايونيز على جميع خصل الشعر بدءا من الجذور وحتى الأطراف.

ثم قومي بتغطية الشعر بواسطة غطاء مصنوع من البلاستيك.

واتركي القناع على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

وبعد انتهاء المدة المحددة يمكنك شطف شعرك بالماء الدافئ.

ثم بعد ذلك اغسلي شعرك جيدا بالشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك.

خلطة صفار البيض لتنعيم الشعر

يعمل صفار البيض على تكسير الكيراتين الأمر الذي يجعل الشعر أكثر مسامية كما يمده بالرطوبة الكافية لصحته ويجعله ناعما كالحرير ويمكن استخدام صفار البيض في تنعيم الشعر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

صفار بيضة

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير القناع: