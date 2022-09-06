نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل شامبو للشعر في المنزل بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شامبو الشعر من أهم المواد التي لا يمكن الاستغناء عنه تمامًا في كل منزل، فهو أساس تنظيف الشعر والعناية به بشكل أفضل، وأصبح من الممكن الان القيام بعمل اشمبو طبيعي للشعر بخطوات بسيطة من خلال هذا المقال يمكنم متابعتنا الان للتعرف على أفضل وصفات لعمل الشامبو في المنزل بمواد امنه وتكاليف بسيطة.

الاهتمام بنظافة وجمال الشعر من أهم الأشياء الأساسية التي تؤدي إلى حماية الشعر من المشكلات المتعددة والمحافظة عليه بشكل أفضل، وبالطبع يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام شامبو مناسب للشعر وعادتًا ما يتم شراء أنواع الشامبو المختلفة من الجاهزة التي تحتوي على الكثير من الكيماويات، والان جئنا لكم بأفضل الطرق الطبيعية التي تساعدك في عمل شامبو رائع للشعر يساعد على تنظيف وتغذيته و بتكاليف محدودة في متناول الكثير، تابعو معنا المقال الان للتعرف على خطوات التجهيز.

طريقة عمل شامبو في المنزل

اصنعي بنفسك افضل شامبو مميز للشعر بدون اي أضرار أو مواد كيميائية قد تتسبب في هلاك الشعر وتقصفه أو تساقطه، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الشامبو ومن أفضل الطرق ما يلي:

شامبو جوز الهند للشعر العادي:

شامبو جوزالهند الطبيعي يساعد على تغذية وترطيب الشعر العادي وجعله أفضل نعومة وجمالاً، وطريقة التحضير والمكونات كالتالي:

المكونات

فنجان واحد من صابون الأطفال الخفيف المبشور.

ملعقتين من الماء المغلي.

٢ كبسولة فيتامين ه‍.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الروزماري.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الكاموميل.

طريقة التحضير:

اخلطي مجموعة الزيوت مع بعضها البعض حتى تتجانس بشكل كامل.

ضعي الزيوت في قدر، وارفعيها على النار حتى تغلي تمامًا.

أضيفي إليها كبسولات الفيتامين ه‍، واعيدي الخلط مرة أخرى.

يتم بعد ذلك إضافة الصابون واعيدي الخلط مرة أخرى ويفضل وضع المكونات في الخلاط حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

هكذا قد تم إعداد الشامبو يمكن الاستخدام بكمية بسيطة منه.

تحتفظي بباقي الكمية في زجاجة نظيفة وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.

شامبو البيض وزيت الزيتون للشعر التالف والمعالج

شامبو طبيعي يمنح الشعر نعومة والتخلص من الجفاف والتلف مع تكرار الاستخدام فهو يحتوي على أفضل مواد طبيعية للشعر تحقق أفضل النتائج وطريقة الاستخدام والمكونات كالتالي:

المكونات

١ بيضة.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون البكر.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من شامبو الاطفال اي نوع مفضل.

نصف كوب ماء مغلي بعد تبريده.

طريقة التحضير