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عمر شويل - جدة أبرز المغذيات التي يجب أن يحتويها لانش بوكس المكتب يمكن للشخص اصطحابها معه إلى العمل للحصول على قيمة غذائية جيدة، هي من الأمور التي يجب الاهتمام بها بشكل دائم، علاوة على تكريس الالتزام بها بين الناس، إذ أن وجبة منتصف النهار ضرورية لإمداد الجسد بالطاقة، ويجب أن يكون فيها.

افضل وجبات لانش بوكس

العنصر الغذائي البروتين

ومما لا شك فيه أن البروتينات سواء حيوانية أو نباتية المنشأ ذات أهمية كبيرة في تأمين حاجة الجسم، إذ أنها تشكل المادة الرئيسية لبناء النسج والعضلات بالصورة المثالية، مع الحفاظ على سلامتها وصحتها، لذلك يجب الحرص على تواجد نحو 200 غرام من اللحم الأحمر أو الأبيض أو السمك من أجل الحصول على الكمية اليومية الواجبة منه.

أما بالنسبة للنباتيين الذين لا يستهلكون اللحوم يمكن لهم أن يستعيضوا عنها بكمية من البقول مثل الفول، العدس، الحمص، البازلاء أو فول الصويا، وذلك بهدف تعويض الحموض الأمينية والبروتين الضروري للبدن.

العنصر الغذائي السكريات

وتبرز المواد السكرية والكربوهيدرات ذات الأشكال المختلفة كمصدر رئيسي للطاقة، إذ أن غرام واحد منها يمنح الجسم 4 وحدات طاقية، وتجدر الإشارة إلى أن السكر البسيط مثل سكر الفاكهة أو سكر العنب هو الأسهل والأفضل للصحة، ويجب أن يحوي الغداء على كمية 60 غرام على الأقل منها، مثل ثمرة فاكهة أو قطعة متوسطة الحجم من البطاطا أو الخبز أو المعجنات.

العنصر الغذائي الألياف الطبيعية والفيتامينات

وفي هذا الإطار تعد الألياف الطبيعية الموجودة في الخضار والفاكهة ذات أهمية عالية، حيث أنها تحمي من الإمساك والمواد الضارة، علاوة على دورها في تقليص احتمالية الإصابة بالسرطانات الهضمية.

أما الفيتامينات تشكل العنصر الأبرز في مختلف العمليات الحيوية ضمن الجسم، ولذلك يجب ضمان الحصول على كليهما عبر الحرص على تناول كمية من الخضار المطهوة أو النيئة خلال اليوم.

العنصر الغذائي : الدهون

ولا مناص من القول أن المواد الدسمة أساسية للصحة وتعد من أبرز المغذيات ، فهي مصدر عالي القيمة الطاقية، إذ يمكن كسب 9 حريرات عبر غرام واحد من الدسم، ولكن عادة يجب الحرص على استهلاك الدسم الصحية المشبعة، ومن الضروري وجودها ضمن الغداء مثل زيت الزيتون، أو المكسرات أو ثمار الافوكادو.