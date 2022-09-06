نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات طبيعية لعلاج شيب الشعر بشكل آمن وبخطوات بسيطة وغير مكلفة والنتيجة هتبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شيب الشعر مشكلة يعاني منها الكثير سواء من النساء أو الرجال، ويتم إخفائه عادتًا بإستخدام صبغات الشعر الكيميائية الضارة التي قد تسبب التساقط وتلف الشعر وخاصتًا مع الاستمرار في استخدامها، لذلك جئنا لكم بأفضل علاج لمشكلة شيب الشعر وذلك يتم بمواد طبيعية أمنه لا ينتج عنها أي أضرار، تابعونا الآن لمعرفة أفضل الوصفات التي تستخدم في ذلك.

مشكلة شيب الشعر من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير، ولا ترتبط بعمر محدد كما يظن الكثير من الناس فقد تظهر للكثير من الفتيات والشباب، وبالطبع قد يسبب ظهور الشعر الأبيض الحرج الشديد والظهور بشكل غير مرغوب فيه، والان سوف نعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تعتبر علاج طبيعي لمشكلة شيب الشعر بدون اي أضرار أو سلبيات، تابعو معنا المقال للتعرف على التفاصيل.

خلطات طبيعية لعلاج شيب الشعر بشكل آمن

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يفضل تطبيقها على الشعر لكل من يعاني من ظهور الشيب على الشعر، ومن أهم وأفضل هذه الوصفات ما يلي:

أوراق الكاري وزيت جوز الهند

هذه الخلطة قد تساعد في علاج شيب الشعر وتقليل نسبة ظهوره مرة أخرى وخطوات الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

عشرة ورقات من ورق الكاري.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والتطبيق

يتم خلط ورق الكاري مع زيت جوز الهند في وعاء.

يتم بعد ذلك رفع الخليط على النار حتى يغلي ويتغير لون الورق إلى اللون الغامق الداكن.

يتم رفع الوعاء من النار.

اتركي الخليط حتى يبرد، ثم يتم بعد ذلك تصفية الزيت من الورق.

يمكنك بعد ذلك الاحتفاظ بالزيت في علبة محكمة ويتم دهن الشعر بها مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع، وذلك لتحقيق الهدف منها وهو علاج شيب الشعر.

عصير الجزر وزيت السمسم

من اشهر الوصفات المغذية للشعر والتي تستخدم في الكثير من البلدان بهدف علاج الشعر من الشيب مثل الهند، كما أنها تمنح الشعر العديد من الفوائد وطريقة الاستخدام والتحضير كالآتي:

المكونات

خمس ملاعق من السمسم.

نصف كوب عصير جزر طبيعي بدون اضافات.

اربع ملاعق كبار من مسحوق بذور الحلبة.

طريقة التحضير