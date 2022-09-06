طريقة عمل وصفة حلقات البطاطس بالثوم المقلية

وصفة حلقات البطاطس بالثوم المقلية ، من الوصفات السهلة واللذيذة جدا ، اللي ممكن تنفع كوجبة عشا, فطار, او كسناكس ، تعالوا نشوف الوصفة مع بعض بالخطوات والفيديو.

وصفة حلقات البطاطس بالثوم:

المقادير:

– 435 جرام بطاطس, حوالي 2 حبة بطاطس.

– 50 جرام بصل اخضر, مفروم.

– 20 جرام زبدة, غير مملحة.

– 36 جرام (2 معلقة كبيرة) ثوم مفروم.

– 100 مل ماية.

– 3 جرام (1 معلقة صغيرة) ملح.

– 40 جرام (4 معالق كبيرة) دقيق.

– 40 جرام (4 معالق كبيرة) نشا.

طريقة التحضير:

1- قطعي البطاطس مكعبات صغيرة واسلقيها.

2- اهرسي البطاطس كويس لحد ما يبقى قوامها ناعم مافيش فيه اي كتل.

3- في طاسة على النار حطي الزبدة ، ولما تسيح ضيفي لها الثوم وقلبيه في الزبدة لحد ما ريحته تطلع.

4- ضيفي الماية للثوم والزبدة وقلبي الخليط ، ضيفي الملح وقلبي.

5- ضيفي الدقيق للثوم وقلبيه كويس لحد ما الخليط يتحول لمعجون ناعم.

6- ضيفي البطاطس المهروسة لخليط الثوم والدقيق ، وامزجيهم كويس مع بعض.

7- سيبي خليط البطاطس يبرد شوية ، وبعدها ضيفي له النشا والبصل الاخضر وقلبيهم كويس مع البطاطس.

8- على سطح مستوي افردي البطاطس بالنشابة لسمك متوسط.

9- بشكل دايرة ابدأي قطعي البطاطس دواير.

10- وبشكل تاني اصغر افتحي البطاطس من النص ، عشان تتشكل معاكي حلقات ، باقي البطاطس اللي هتطلع معاكي من التقطيع شكليها بايدك.

11- اقلي حلقات البطاطس في زيت غزير سخن ، لحد ما لونها يتحول للدهبي.

12- طلعيها على ورق مطبخ عشان يمتص الزيت الزيادة.

13- وقدميها مع الكاتشب.

الطريقة بالفيديو:

بالمقادير وخطوة بخطوة.. اعرفي ازاي تعملي وصفة صينية البطاطس الهاش براون اللذيذة