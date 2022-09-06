طريقة عمل وصفة حلقات البطاطس بالثوم المقلية

وصفة حلقات البطاطس بالثوم المقلية ، من الوصفات السهلة واللذيذة جدا ، اللي ممكن تنفع كوجبة عشا, فطار, او كسناكس ، تعالوا نشوف الوصفة مع بعض بالخطوات والفيديو.
وصفة حلقات البطاطس بالثوم:
المقادير:
– 435 جرام بطاطس, حوالي 2 حبة بطاطس.
– 50 جرام بصل اخضر, مفروم.
– 20 جرام زبدة, غير مملحة.
– 36 جرام (2 معلقة كبيرة) ثوم مفروم.
– 100 مل ماية.
– 3 جرام (1 معلقة صغيرة) ملح.
– 40 جرام (4 معالق كبيرة) دقيق.
– 40 جرام (4 معالق كبيرة) نشا.
طريقة التحضير:
1- قطعي البطاطس مكعبات صغيرة واسلقيها.
2- اهرسي البطاطس كويس لحد ما يبقى قوامها ناعم مافيش فيه اي كتل.
3- في طاسة على النار حطي الزبدة ، ولما تسيح ضيفي لها الثوم وقلبيه في الزبدة لحد ما ريحته تطلع.
4- ضيفي الماية للثوم والزبدة وقلبي الخليط ، ضيفي الملح وقلبي.
5- ضيفي الدقيق للثوم وقلبيه كويس لحد ما الخليط يتحول لمعجون ناعم.
6- ضيفي البطاطس المهروسة لخليط الثوم والدقيق ، وامزجيهم كويس مع بعض.
7- سيبي خليط البطاطس يبرد شوية ، وبعدها ضيفي له النشا والبصل الاخضر وقلبيهم كويس مع البطاطس.
8- على سطح مستوي افردي البطاطس بالنشابة لسمك متوسط.
9- بشكل دايرة ابدأي قطعي البطاطس دواير.
10- وبشكل تاني اصغر افتحي البطاطس من النص ، عشان تتشكل معاكي حلقات ، باقي البطاطس اللي هتطلع معاكي من التقطيع شكليها بايدك.
11- اقلي حلقات البطاطس في زيت غزير سخن ، لحد ما لونها يتحول للدهبي.
12- طلعيها على ورق مطبخ عشان يمتص الزيت الزيادة.
13- وقدميها مع الكاتشب.
الطريقة بالفيديو:
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