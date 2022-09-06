نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هيكون حرير.. تخلصي من تشققات القدمين والسواد نهائيا بخلطتي السحرية هتنورك في دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجود خشونة في القدمين من المشاكل المزعجة للغاية التي يعاني منها عدد كبير من الناس ويبحثون عن حل جذري لها، حيث يمكنك اتباع مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج تششقات القدمين ومن ثم الحصول على نعومة ليس لها مثيل بكل سهولة وبدون أي معاناة، حرصنا على أن نوفر لكم وصفات طبيعية سريعة ومجربة للتخلص من تشققات القدمين بكل سهولة مع ترطيب رائع.

طريقة للتخلص من تشققات القدمين

هناك مجموعة متميزة من الطرق للتخلص من تشققات القدمين حيث يمكنك الاعتماد عليها من أجل نعومة ليس لها مثيل في القدمين، وعن الطريقة الأفضل والأسهل للتخلص من خشونة القدمين:

ملعقتين من الملح.

حجر لتنظيف القدمين.

وعاء واسع.

خمسة ملاعق من الجلسرين.

ملعقتين من ماء الورد.

خطوات الوصفة:

يتم في البداية تجهيز ماء دافىء ومن ثم وضعه في الوعاء الواسع ونثوم باضافة الملح والجلسرين ومن ثم وضع القدمين في الوعاء لمدة ربع ساعة على الأقل.

من ثم يتم تنظيف القدمين من خلال الحجر ومن ثم يتم ترطيب القدمين وارتداء جوارب لليوم التالي.

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المتميزة التي تساعد في التخلص من الجلد الميت مع ترطيب القدمين.

يمكنك تكرار الوصفة مرتين في الاسبوع للتخلص من الجلد الميت والتخلص من خشونة القدمين.

وصفة العسل لعلاج خشونة القدمين

ان كنت تعاني من وجود مشاكل في القدمين عليك استخدام العسل من أجل التخلص من التشققات الموجودة في القدمين بكل بساطة، حيث أن العسل من المواد الطبيعية المتميزة التي لها دور فعال في الحفاظ على سلامة القدمين:

المكونات:

حجر .

عصير ليمون.

2 كوب من العسل الأبيض.

خطوات الوصفة: