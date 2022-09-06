نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو سواد الفحم.. تقشير صاروخي للقدمين وللجسم والبشرة والتخلص من السواد والجلد الميت بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير القدمين من الأمور الهامة للغاية التي يتم الحرص عليها طوال الوقت، يمكنك بكل سهولة الحصول على تقشير طبيعي للقدمين بدون أي تعب، فيمكنك بكل بساطة تقشير القدمين بدون تعب، حيث أن القدمين من أكثر الأجزاء التي تحتاج لتنظيف وتقشير طوال الوقت للحفاظ على سلامتها وترطيبها، ولذلك حرصنا على أن نوفر لكم مجموعة من الوصفات السهلة التي تساعد في توفير حل مثالي لعلاج الخشونة في القدمين بكل سهولة من خلال هذا المقال.

الخل لتقشير القدمين

يمكنك الحرص على تقشير القدمين من خلال الخل بدون أي تعب، حيث أن الخل هو أفضل حل لمشاكل الخشونة، حيث يمكنك أن تقوم في استخدام الخل من أجل ترطيب القدمين، وعن الطريقة:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

3 ملاعق من السكر كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة من الفازلين كبيرة الحجم.

ثلاث ملاعق من الملح الناعم.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقتين من من زيت الزيتون.

ملعقتين من دقيق الشوفان.

ملعقة نشا صغيرة حجم.

الخطوات:

يتم في البداية البدء في استخدام ماء دافىء في وعاء ومن ثم التخلص من أي شوائب في القدمين ومن ثم تنشيف القدمين.

ويتم بعدها تجهيز وعاء ثاني به ماء دافىء ومن ثم البدء في وضع القدمين في الماء مع كافة المكونات ومن ثم ترك القدمين لمدة نصف ساعة في الماء.

يتم تقشير القدمين بالكامل ومن ثم ترطيب القدمين بشكل طبيعي ومن ثم تغطية القدمين بالجوارب طوال الليل.

أسباب تراكم الجلد الميت على القدمين

بالطبع هناك مجموعة من الأسباب التي تكمن خلف تراكم الجلد الميت على القدمين بشكل كبير ومنها الوقوف على القدمين طوال ساعات العمل، استخدام الصابون الكيميائي الضار الذي يجعل القدمين قاسي للغاية كذلك عدم تهوية القدمين بشكل جيد لفترة طويلة.

وقد يكون السبب في وجود الجلد الميت بكثرة في القدمين وجود نقص في كمية الفيتامينات في الجسم أو وجود السكري أو الصدفية وكذلك عند ارتداء النساء للأحذية الغير مناسبة التي تسبب ضرر كبير للقدمين مع الوقت ولذلك يجب تقشير الجلد الميت.