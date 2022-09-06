طريقة تحضير الدولمة العراقية من أطيب الأكلات

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدولمة العراقية، بعد عدد كبير من مقالات عن المطبخ العربي والسعودي، جائني تعليق من أحد الأخوة السعوديين عن المطبخ العراقي واليوم بإن الله سوف نتكلم عن طريقة عمل الدولمة العراقية وهي أحدى أهم وأشهى الأكلات بدولة العراق الشقيق، وتشبه إلى حد كبير محشي ورق العنب لكن بلمسة عراقية. اولا المكونات: عدد ثلاثة أكواب أرز مصري.

ورق عنب وباذنجان وكوسة وفلفل على حسب عدد أفراد لأسرة وحسب الرغبة.

صلصة طماطم.

عدد أثنين بصلة كبيرة الحجم.

عدد عشرة فصوص ثوم.

معجون طماطم.

نصف كيلو لحم بقري مفروم.

فلفل أسود وملح وبهارات وبودر فلفل حار.

دبس رمان وليمون وكزبرة.

ربع كيلو بطاطس.

زيت زيتون. ثانيا طريقة التحضير: يتم نقع الأرز لمدة نصف ساعة.

يتم فرم البصل و الثوم والكزبرة كلا على حدا.

ونبدأ بالحشو بإحضار صحن ووضع الأرز به مع اللحم المفروم.

ثم وضع البصل المفروم والثوم المفروم والكزبرة المفرومة.

ثم وضع الملح والفلفل والبهارات والفلفل الحار وعصر نصف ليمونة حتى يتم إضافة حموضة لذيذة في الطعم.

ثم إضافة دبس الرمان وصلصة الطماطم وملعقة كبيرة من معجون الطماطم، ثم يتم خلط المكونات جميعا مع بعضهم البعض.

يتم تقطيع البطاطس والبصل على هيئة حلقات ووضعهم في قدر الطبخ من الأسفل حتى لا تتعرض الدولمة للحرارة المباشرة، ثم رشة زيت.

للحرارة المباشرة، ثم رشة زيت. يتم حشو ورق العنب بالحشو المعد سابقا (ممكن إستبدال ورق العنب بورق السلق حتى يكون مطابق للطريقة العراقية تماما).

يتم تنظيف الباذنجان، الكوسة، والفلفل من الداخل جيدا.

من الممكن عمل فتحات صغيرة بأجناب الباذنجان والكوسة والفلفل وإضافة بعض الملح مما يجعلها أطيب في الطعم، ثم يتم الحشو وإضافاتهم في القدر فوق ورق العنب.

بعض الإنتهاء من الحشو يتم وضع رشة ملح وصب الماء المغلي.

يتم وضع القدر بعد تغطيته على نار عالية تقريبا لمدة ساعة وأربعين دقيقة حتى يغلي الماء.

لأصحاب المزاج الرفيع في الطبخ والتذوق ممكن أيضا عمل الدولمة بحشو بصل أو بطاطس أو طماطم.

بحشو بصل أو بطاطس أو طماطم. يفضل أيضا أن تقدم الدولمة مع اللحم أو الدجاج المشوي كطبق جانبي.

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