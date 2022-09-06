نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين صاروخي فعال لفرد شعرك حتى لو خشن ومجعد هيكون حرير زى الهنود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الخشن من أكثر الأشياء المزعجة لمعظم السيدات، حيث أن السيدات تبحث عن الحل الأفضل للتخلص من حدة خشونة شعرها ولذلك عليك الحرص على اللجوء للوصفات الطبيعية، حيث يمكنك استخدام كريم النشا والقهوة الذي يعتبر من من أفضل حلول للشعر الخشن والمجعد، فيمكنك الحصول على شعر ناعم وطويل بدون معاناة، ولذلك عليك استخدام هذا الكريم لفرد الشعر المجعد والخشن بخطوات سلسة وبسيطة سوف ستعرضها من خلال هذا المقال.

مكونات النشا والقهوة لفرد الشعر

كوب صغير من النشا.

نصف كوب من القهوة المطحونة.

بيضة كبيرة.

نصف وب من الحليب.

طريقة تحضير كريم النشا والقهوة

في البداية جهزي وعاء واسع لتضعي فيه المكونات.

ومن ثم غسل الشعر بصورة ممتازة وتجفيفه.

ويتم بعدها توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

والحرص على التوزيع الجيد مع الحرص على تمشيط الشعر.

ومن ثم يتم لف الشعر من خلال قبعة بلاستيكية.

نترك الشعر ساعتين.

ثم نشطف الشعر بماء فاتر.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوع لفرد ممتاز.

وصفة الموز لفرد الشعر المجعد

يعتبر الموز من أهم وصفات فرد الشعر بدون معاناة، حيث يمكنك فرد الشعر بسهولة من خلال الموز الطبيعي، حيث يتم هرس موزة كبيرة الحجم مع زيت جوز الهند وزيت الزيتون والتقليب الجيد ومن ثم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم شطف الشعر وتكرر الوصفة مرة كل أسبوع.

المايونيز لفرد الشعر

ان كنت تعانين من الشعر المجعد يمكنك بكل سهولة البدء في فرد شعرك من خلال المايونيز الذي يعتبر وصفة طبيعية ممتازة، فيتم الحرص على وضع طبقة من المايونيز تستاعد في فرد الشعر لمدة ساعة مع تغطية الشعر ومن ثم شطف الشعر بماء دافىء مع الشامبو، وتكرر الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة زيت الزيتون والبيض لفرد الشعر

من الوصفات الرائعة، يمكنك فرد شعرك بدون تعب، حيث يتم خلط أربع ملاعق من زيت الزيتون مع بيضتين ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة نصف ساعة ومن ثم شطف الشعر بماء فاتر وتكرر الوصفة مرتين في الاسبوع.