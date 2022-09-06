نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو سودة فحمة.. ماسك الخميرة واللبن السااحر لتبييض الجسم هيخلي بشرتك تنور ويخلصك من مشاكلها ويمنحك تعريف جديد للجمال.. جربية ومش هتندمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة حتى لو سودة فحمة.. ماسك الخميرة واللبن السااحر ، الخميرة واللبن لتبييض الجسم من أفضل الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء، فمن المعلوم أن اللبن مفيد جدا للبشرة ومن خلاله تحصل على نعومة ونظافة، وأيضا مقاومة كبيرة للعوامل التي تحيط بها، ولذلك كان من اللازم مزجه مع مكون آخر يعطي البشرة التجديد والحيوية والنضارة من أجل الوصول إلى الهدف وفيما يلي سنعرف كيف يمكنك استخدام هذا الماسك على بشرتك.
حتى لو سودة فحمة.. ماسك الخميرة واللبن السااحر
يمكنك استخدام ماسك الخميرة واللبن في عدة حالات أولها نقص الفيتامينات في البشره والجسم بوجه عام، وأيضًا تحقيق الأهداف التالية:
- التخلص من حب الشباب ومشاكل الثآليل التي تظهر في البشرة.
- يخلصك من الاكزيما والحكه والتهيجات في الجلد.
- إمداد بشرتك بالعديد من الفيتامينات أهمها فيتامين B الذي يساعد على تجديد الخلايا.
- يمنع ترهل البشرة بسرعة ويوقف ظهور التجاعيد عليها مما يعني الاحتفاظ بها شابه لوقت أطول.
- زيادة إنتاج الكولاجين الذي يعطيك بشرة شابة.
كيفية استخدام الخميرة واللبن لتبييض الجسم
يمكنك استخدام هذان المكونان بمزجهما سويًا في وعاء صغير عبر الخطوات التالية:
- جهزي الوعاء ثم ضعي فيه حوالي ملعقتين من الخميرة الفورية أو الخميرة بيرة.
- ضعي عليهما بعض اللبن ويفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة وقلبيهما جيدا واستمري بالتقليب حتى تذوب الخميرة جيدا في اللبن.
- يتوقع أن تحصلي على قوام كريمي لذلك زيدي في الخميرة حتى تصلي إلى القوام الذي تريدينه.
- بعدها ابدئي بتوزيع الخليط على بشرتك بالكامل وانتظري حوالي ساعة ونصف.
- وهنا افركي الماسك من على بشرتك جيدا على ألا تضغطي بشكل قوي على البشرة.
- اغسلي بعد ذلك المنطقة المستهدفة ببعض الماء الدافئ وبعدها فورا اغسليها بالماء البارد.
- يمكنك تجفيف البشرة ومن ثم تمرير قطنة مبللة بماء الورد على البشرة ويمكنك أيضا عدم فعل ذلك.
- فالخميرة واللبن بوجه عام مرطبان للبشرة فلا تقلقي على بشرتك عندما تفعلي تلك الخطوة.
- يفضل أن تستخدمي هذه الخلطة مرتين بالأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة.
- هذا الخليط لا يسبب الضرر للجلد بالتالي يمكنك استخدامه كيفما شئت فان أردت زيادة عدد المرات إلى ثلاثة فلا مشكلة في ذلك ويمكنك أيضا استخدامه والنوم به ثم غسله في الصباح.
- حتى إذا كانت بشرتك دهنية لا تقلقي واستخدميه فهو ينظف المسامات ويطهر بشرتك من الدهون الزائدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى لو سودة فحمة.. ماسك الخميرة واللبن السااحر لتبييض الجسم هيخلي بشرتك تنور ويخلصك من مشاكلها ويمنحك تعريف جديد للجمال.. جربية ومش هتندمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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