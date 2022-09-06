نعومة حرير.. وصفة مبهرة للعرايس ازالة شعر الجسم بالكامل بدون الم نهائىا ارخص من الليزر

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عمر شويل - جدة تعتبر الخلطات الطبيعية من الأمور الهامة في حياتنا التي يتم الاهتمام بها، ويعتبر الكركم من الأعشاب الطبيعية الهامة للغاية التي يتم الحرص على استخدامها في وصفات عديدة، ويمكنك التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم دون الحاجة للكريمات أو طرق الازالة الصعبة التي تحتاج لوقت وجهد، سوف نتعرف على طريقة الكركم والفازلين لإزالة الشعر بدون معاناة، حيث أن الكركم مع الفازلين من الطرق الممتازة للتخلص من الشعر بكل سهولة.

الكركم والفازلين لإزالة الشعر

يعتبر الشعر الزائد من أكثر ما يسبب الازعاج للسيدات في كل وقت، يمكنك الحصول على افضل حل للتخلص من الشعر الزائد من خلال الكركم والفازلين لإزالة الشعر بكل سهولة وبدون معاناة على الإطلاق فهي من الوصفات المتميزة والسريعة بشكل كبير:

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير:

يتم تجهيز وعاء نضع به كافة المكونات مع التقليب للحصول على خليط متجانس.

ومن ثم نشطف الجسم بماء فاتر ونجففه.

يتم تطبيق الوصفة ومن ثم تركها 5دقائق ثم نقوم بفركها.

سوف تحصلين على جسم ناعم بشكل رائع وسريع.

كما أنه يمكنك التكرار 3 مرات في الأسبوع.

صودا الخبز والكركم للتخلص من الشعر الزائد

ليس فقط الكركم والفازلين لإزالة الشعر بل هناك وصفات أخرى من الكركم تسهل من عملية التخلص من الشعر الزائد من خلال الكركم مع صودا الخبز وسوف تنبهر من النتيجة التي ستحصل عليها :

المكونات:

ملعقة من الكركم.

ملعقة من صودا الخبو.

ملعقتين من المياه.

الطريقة: