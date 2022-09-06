نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك.. الكريم السحرى من الصيدلية هيخليكي عروسة ببشرة مثل الاطفال لن تستغني عنه من اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالطبع الحصول على بشرة مثالية وبدون بقع من الأمور الهامة التي تبحث عنها السيدات، يمكنك تفتيح البشرة بكل سهولة من خلال النشا وكريم بانثينول حيث أن هذا الخليط يعتبر من أهم الخلطاتالتي تساعد في تبييض البشرة والتخلص من البقع والتصبغات التي توجد في البشرة، لذلك يمكنك الاعتماد على البانثينول مع النشا لتفتيح البشرة بشكل جيد، حرصنا على أن نوفر لكم وصفة ممتازة من البانثينول والنشا بالخطوات لبشرة ناصعة البياض من خلال هذا المقال. وصفة النشا والبانثينول للتفتيح بكل بساطة يمكنك تفتيح بشرتك دون الحاجة لاستخدام كريمات التفتيح الأخرى التي تحتاج لمبالغ ضخمة وليس لها نتيجة جيدة، يمكنك تجربة كريم بانثينول مع النشا لعلاج بشرتك وتفتيحها: المكونات: ملعقة واحدة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من جل الأولوفيرا.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتين صغيرتين من نشا الذرة. طريقة تحضير الوصفة: ينتم خلط المكونات مع بعضها البعض بشكل ممتاز ومن ثم البدء في توزيع الخليط على الوجه بعد غسله بالماء وتجفيفه.

ومن ثم يتم ندليك الوجه بحركات دائرية من أجل أن يتم التأكد من تشريب الجلد للكريم.

ومن ثم تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع. فوائد هامة لكريم بانثينول كريم بانثينول ليس فقط للتفتيح بل هناك مجموعة من الفوائد المختلفة لكريم بانثينول ومنها: الكريم يساعد في التخلص من التهابات الجلد ويقلل من الحكة.

كما أن كريم البانثينول يلعب دور كبير في التخلص من أي بقع داكنة.

الكريم يساعد في تغذية البشرة بشكل فعال ويمنحها النضارة.

يساعد الكريم في ترطيب الشعر بشكل فعال ومنع تساقطه.

كما أن كريم بانثينول من الكريمات الرائعة لتخفيف حروق الشمس.

بجانب أنه يساعد في علاج تشققات الجلد.

كما أنه يساعد في ترطيب الجلد بشكل فعال ويمنحه النعومة.

يمكنك أن تستخدمه لتفتيح البشرة بشكل رائع.

كما يمكنك استخدام كريم البانثينول والنشا للتفتيح.

حيث يمكنك استخدامه بشكل دوري دون قلق.

فيمكنك ان تواظب على الكريم لتفتيح سريع ومضاعف بدون تعب.

حيث يتوافر عدة طرق للتفتيح من خلال كريم البانثينول.

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