نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، الكثير من السيدات تسعى للحصول على شعر مفرود وناعم حيث يعتبر الشعر المفرود علامة من علامات الجمال لدى السيدات، لذا تقوم الكثير من السيدات بالذهاب إلى صالونات التجميل لفرد الشعر ودفع الكثير من المال، بالرغم من ذلك فإن المواد التي يتم استخدامها في صالونات التجميل تؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه، لذا تضطر إلى البحث عن افضل طريقه لإصلاح وفرد الشعر، من ناحية أخرى تقوم الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعيه لفرد الشعر ومن هذه الطرق كيراتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين.

كيراتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين

بذور الكتان من المواد الطبيعية التي تستخدم في فرد الشعر وتنعيمه، كما إنها لا يوجد لها اي اثار جانبيه لذا يفضل استخدامها، بعيداً عن مستحضرات التجميل الضارة التي تعمل على إتلاف الشعر، نقدم لكم طريقة استخدام بذور الكتان في فرد الشعر وتنعيمه، ومن مكونات هذه الطريقة:

كوب ونصف من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من جل الصبار الالوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

يفضل استخدام كبسولات فيتامين اي .

طريقة التحضير والاستعمال

جميع المكونات السابق ذكرها تعمل على تغذية الشعر من جذوره، لذا يمكن إعداد الخليط بالطريقة التالية:

نحضر إناء ونضع به بذور الكتان مع جل الصبار

نقلب جيدا ثم نضيف زيت الخروع وكبسولات فيتامين اي.

ندمج جميع المكونات معاً جيداً.

نضع الخليط على الشعر لمدة حوالي ساعتين.

يجب الحرص على وصول الخليط إلي الجذور حتى الأطراف.

يجب الحرص على وصول الخليط إلي الجذور حتى الأطراف. بعد ذلك علينا غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر.

يتم تجفيف الشعر جيداً.

للحصول على افضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة لمدة حوالي عشرة أيام إلي ١٥ يوم.

فوائد بذور الكتان وزيت الخروع للشعر

يحتوي زيت الخروع وبذور الكتان على العديد من الفوائد منها:

انبات فراغات الشعر.

القضاء على تساقط الشعر.

القضاء على تساقط الشعر. تعمل على تقوية الشعر من جذوره.

تساعد في إطالة الشعر.

الحصول على شعر صحي وقوي.

تساهم بشكل كبير في فرد الشعر وتنعيمه.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح كالحرير حيث تعاني الكثير من الفتيات من الشعر الخشن وتريد جعل شعرهم ناعم في وقت قصير حيث يمكن استخدام بعض المواد الطبيعية الموجودة في كل مطبخ وللحصول على نتائج جميلة وجعل الشعر مثل الكوافيرات باستخدام كيراتين بذور الكتان الطبيعي لفرد الشعر الخشن من أول استعمال