نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف وإزالة البقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف ، البنجر من المواد الطبيعية التي لونها جميل جدا، وهذا اللون هو الأحمر الوردي وتريد جميع النساء أن تصل بالشايف إلى هذه الدرجة الجميلة الرائعة، ومن المعروف أن الشفايف تحتاج إلى درجة اهتمام عالية جدا مثلها مثل أي منطقة في الجسم، لأنها هي التي تعطي للوجه المنظر الجذاب والبراق مع العلم أن الشفايف عندما تكون باهتة اللون تشعر الشخص أنه مريض ويشعر بعد الثقة في نفسه ولكن لا تقلقوا نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية باستخدام البنجر والنشا في جعل الشفايف وردية وجميلة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة البنجر والنشا في توريد الشفايف

البنجر لا تصدق النتيجة الرائعة التي يفعلها على الشفايف علاوة على ذلك أنه يتم وضعه مع القليل من النشا، ولذلك أصبح لدينا كريم مرطب ويعمل على جعل الشفايف وردية ولا يوجد لها مثل ولذلك استغنت معظم النساء عن شراء الأدوية والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية وأصبحت تفضل أن تستخدم الوصفات الطبيعية التي نقدمها لكم دائما وباستمرار والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة البنجر والنشا في توريد الشفايف:

حبة من البنجر متوسطة الحجم.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير كريم البنجر والنشا في توريد الشفايف

معظم الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على جفاف الشفايف وظهور التشققات فيها ونحن بغنى عن كل هذه المشاكل فقط باستخدام الوصفة التي سوف نقوم بشرح خطواتها لكم الآن:

يجب تقطيع البنجر بعد تقشيره.

يجب سلقه جيدا.

ثم نقوم بوضعه في الخلاط.

يتم خلط البنجر وبعد ذلك.

يجب تصفية البنجر من الماء.

نضع باقي المكونات على الماء ويتم التقليب.

يجب وضع هذه الخلطة في علبة فارغة.

يجب وضع هذا الكريم على الشفايف مرتين في اليوم.

يجب الاستمرار على وضع الكريم لمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

يمكن ترك الكريم على الشفايف ومن الممكن أن نقوم بغسله بعدها مباشرة.

كما ذكرنا في المقال طريقة تحضير كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف حيث تريد الكثير من الفتيات الحصول على وجه أبيض وشفايف موردة ويمكن استخدام مواد طبيعية بدون أضرار مثل البنجر ووضعه علي الشفايف والحصول على لون وردي جميل يجعل الشفاه حمراء ويمكن استخدام وصفات طبيعية أكتر تعمل علي جعل الوجه ابيض والبشرة بيضاء بدون