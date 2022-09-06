نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورى كعبك وتخلصي من خشونة وتشققات الكعبين بالفازلين والليمون وصفتى السحريه لتنعيم القدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على واحدة من أفضل وصفات طبيعية تقضي على خشونة القدمين وهي الفازلين والليمون لمعالجة تشققات القدمين، فكلنا نعرف أن الفازلين هو أفضل كريم مليّن ويقضي على الجلد الميت ويعالج الخشونة منذ القدم وبالتالي فهو خيار مناسب جدًا لخشونة الكعبين، فتشققات الكعبين هي من أكبر المشاكل التي تواجه الأشخاص وخاصة كبار السن ويمكنك حل هذه المشكلة ومعالجتها في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات متوفرة في كل منزل وهذا هو موضوع مقالنا اليوم.

كيفية تحضير الفازلين والليمون لمعالجة تشققات القدمين

مكونات عمل الوصفة:-كريم فازلين طبي.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من زيت لافندر.

حجر خفاف.

خطوات عمل وصفة الفازلين والليمون لتشققات الكعبين:-

قومي بإحضار وعاء كبير ويمكنك استخدام حوض الاستحمام الخاص بك وقومي بوضع كمية وفيرة من الماء الدافئ بداخله.

صبي جميع المكونات داخل الخليط وقلبيها جيدًا ثم قومي بوضع كعبيك داخل الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة.

بواسطة الحجر الخفاف قومي بفرك كعبيك بواسطته حتى تتخلصي من الخشونة والجلد الزائد.

استمري في الفرك حتى تصبح قدميك ناعمتين تمامًا ثم أخرجيهما من الماء وجففيهما جيدًا.

رطبي كعبيك بأي كريم مرطب أو زيت ثم قومي بارتداء جوارب قطنية ناعمة أثناء النوم وكرري استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

ما هي أسباب خشونة الكعبين وتشققاتهما؟

هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى حدوث مشكلة الخشونة في الكعبين وتشققاتهما وحدوث خشونة في الجلد ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:-