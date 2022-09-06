نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستدهشك النتيجة.. اقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن بمواد طبيعية فعال لفرد الشعر كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ستدهشك النتيجة.. اقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن إلى الفتيات التي تعاني من خشونة الشعر تعرفي على كيفية وطريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر في المنزل بأقل تكلفة وأفضل بكثير من الكيراتين الذي تلجأ إليه الفتيات، حيث أن الكيراتين وعمل بروتين الشعر يعطي نتائج جيدة ولكن نتائج ظاهرية فقط يصاحبها تساقط شديد في الشعر وقد يتسبب في ترك فراغات كثيرة جدًا في شعرك ومع الوقت يعود الشعر إلى شكله القديم بل وأكثر خشونة عما كان عليه قبل الكيراتين.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر في المنزل

يمكنك تحضير أكثر من وصفة تم تصنيفها بأنها من أفضل طرق فرد الشعر في المنزل ومن أبرز هذه الوصفات ما يلي:-

1. وصفة العسل والحليب لتنعيم الشعر

مكونات عمل الوصفة:-

خمس ملاعق كبيرة من عسل النحل الأبيض.

كوب صغير أو فنجان من الحليب.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من بن القهوة.

خطوات عمل وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر:-

قومي بإضافة العسل مع الحليب وباقي المكونات في علبة أو طبق صغير ويفضل أن يكون عميق قليلًا بحيث لا تتناثر منه المكنات عند الخلط.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدًا بماء دافئ ثم قومي بفرد الخليط على فروة رأسك حتى أطرافه بواسطة فرشاة صبغ الشغر.

ثم قومي بتركه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم قومي بشطف شعرك بماء بارد وشامبو خالي من الكبريت ورطبي شعرك بعد تجفيفه وكرري استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

2. وصفة الخميرة لتنعيم الشعر

المكونات المطلوبة:-

كيس خميرة فورية.

حبة بيضة كبيرة.

عدة قطرات من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من خل التفاح.

خطوات وطريقة عمل وصفة الخميرة لفرد الشعر:-

