نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة البانثينول للشعر فرد وتنعيم وترطيب في نصف ساعه نتيجة مبهره من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص وخاصة الفتيات عن ما هي وصفات كريم البانثينول للشعر، حيث أن كريم البانثينول لا يقتصر استخدامه ولا فوائده على البشرة فقط ولكن له استخدامات وفوائد متعددة لكل الجسم حيث أن له وصفات أيضًا بخصوص تخسيس الوزن الزائد، ولكن في موضوع اليوم سنقوم بمناقشة فوائد وكيفية استخدام البانثينول من أجل العناية بالشعر وتنعيمه وترطيبه وغيرها وهذا هو ما سنقوم بتناوله عبر سطور مقالنا اليوم. أبرز وصفات كريم البانثينول للشعر نبدأ بوصفة كريم البانثينول لتنعيم وترطيب الشعر ويتم تحضيرها باستخدام المكونات التالية:- ملعقة واحدة كبيرة من كريم البانثينول الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبي.

عصير ليمون طازج.

زيت زيتون طبيعي. خطوات وطريقة عمل وصفة البانثينول لتنعيم الشعر:- أحضري علبة صغيرة وقومي بخلط المكونات كلها بداخلها وقلبيهم بشكل جيد بواسطة ملعقة خشبية.

بعد ذلك قومي بوضع العلبة داخل الميكروويف أو على نار هادئة حتى تذوب المكونات كلها في بعضها.

ثم قومي برفع الخليط وتركه حتى يبرد ثم ابدئي في تطبيقه على فروة رأسك ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل وكلما كانت المدة أطوّل كان المفعول أكبر ثم قومي بتغطيته بغطاء رأس حراري أو كيس بلاستيكي عادي.

بعد ذلك قومي بشطف الخليط من على شعرك بماء بارد وشامبو خالي من أي كبريت وجففي شعرك ثم قومي بترطيبه بكريم مناسب واستمري على الوصفة مرتين أسبوعيًا. وصفة كريم البانثينول والزيوت لتطويل الشعر المكونات المطلوبة:-

علبة كريم بانثينول طبي.

ملعقتان صغيرتان من زبدة الشيا وزيت الجوجوبا والجلسرين والأفوكادو والأرجان.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة. خطوات عمل وصفة البانثينول لتطويل الشعر:- أضيفي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ويمكنك تذويب الخليط في حمام مائي أو داخل الميكروويف حتى تتجانس المكونات أكثر مع الزيوت.

اغسلي شعرك ونظفيه جيدًا ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وعلى كل قسم قومي بتطبيق الخليط بشكل متساوي واتركيه على شعرك لمدة ثلاث ساعات.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك من الخليط تمامًا واحرصي على تكرار استخدام الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.

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