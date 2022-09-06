ألذ وأسهل كيكة بدون فرن أو بيض ليزي كيك بقوام مميز وطعم لا يقاوم

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عمر شويل - جدة ألذ وأسهل كيكة بدون فرن أو بيض ليزي كيك بطعم لا يقاوم، إليكي سيدتي طريقة تحضير الليزي كيك أو كيكة البسكويت والشوكولاتة، أحد أكثر الكيكات طلباً من جانب الأطفال وعشاق كيكات البسكويت بشكل عام، ويطلق عليها الكيكة الكسولة نظراً لبساطة مكوناتها وسهولة إعدادها، فهي لا تحتاج إلى فرن للتحضير ولا تأخد وقتاً كبيراً أو مجهود يُذكر. إليكم أسهل وصفة ليزي كيك بأبسط مكونات وأسهل طريقة تحضير.

طريقة تحضير ليزي كيك

المقادير اللازمة لعمل الليزي كيك:

600 جرام بسكويت شاي.

كوب سوداني محمص أو أي نوع مكسرات مفضل.

مقادير صوص الشوكولاتة: كوب سكر، نصف كوب كاكاو، كوب ماء، 10 ملاعق زبدة، ملعقة كبيرة فانيليا.

مقادير الجناش: 120 جرام شوكولاتة، كوب إلا ربع كريمة سائلة ساخنة (أو نصف كوب حليب + ملعقة زبدة).

نأخذ كمية البسكويت ونقوم بتكسيره بشكل عشوائي في وعاء ونضف إليه السوداني أو نوع المكسرات المستخدم، ثم نقلب قليلاً حتى يتداخل السوداني مع قطع البسكويت وبعدها نقوم بتجهيز صوص الشوكولاتة، نجهز قدر مخصص للطبخ نضف إليه السكر والكاكاو الخام ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نضف الماء بالتدريج مع التقليب المستمر، حتى يذوب الكاكاو مع السكر جيداً بدون تكتلات وبعد ذلك نضف الزبدة ونرفع القدر على نار متوسطة.

ليزي كيك بدون فرن

نقلب جيداً حتى تذوب الزبدة ويبدأ الخليط في الغليان ثم نقلب قليلاً ونرفع القدر عن النار ثم نترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يبرد قليلاً، بعد ذلك نضف إليه الفانيليا ونقلب جيداً ثم نسكب هذا الخليط على خليط البسكويت والسوداني، نسكب الخليط بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات مع بعضها بشكل جيد، نأخذ قالب قابل للفتح مقاس 20 سم وندهنه بالقليل من الزيت ثم نضع الخليط ونضغط عليه حتى نساويه جيداً في القالب، ثم ندخله الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى نقوم بتجهيز جناش الشوكولاتة.

نضف قطع الشوكولاتة في وعاء ونضف إليها الكريمة الساخنة ثم نتركهم دقيقتين، وبعد ذلك نبدأ بالتقليب بشكل جيد حتى تذوب قطع الشوكولاتة ويتجانس الصوص، نضع جناش الشوكولاتة على سطح الكيك ونوزعه سريعاً بشكل متساوي ثم ندخله الثلاجة من ساعة إلى 3 ساعات، بعد ذلك نفتح القالب ونقوم بتزيين الكيك بالسوداني على أطراف سطح الكيك، ثم نقطع خليط الكيك ويصبح جاهز للتقديم مباشرة.