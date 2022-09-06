نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد سلطة الجبنة الاسطنبولي بطريقة مميزة ولذيذة للغاية ألذ وجبة للإفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة الجبنة الاسطنبولي ، من ألذ أنواع السلطات التي يمكن إعدادها لوجبة الإفطار على الإطلاق، كما أن الجنة الاسطنبولي من أكثر أنواع الجبن المتوفرة بكثرة في أغلب المحلات فضلا عن سعرها البسيط بالمقارنة مع سعر بعض أنواع الجبن الأخرى، كما أن هذه الوصفة تحتوي من العديد من أنواع الخضار مما يجعلها ذات قيمة غذائية عالية ومليئة بالفيتامينات والفوائد الأخرى.

كما يوجد العديد من الوصفات والأطعمة اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بأقل مجهود مثل طريقة عمل بسكويت الخلاط الهش سريع التحضير، أو طريقة عمل صينية أوراك الدجاج بالفرن بتتبيلة الليمون اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة الجبنة الاسطنبولي اللذيذة والمميزة.

مكونات سلطة الجبنة الاسطنبولي

مما يميز هذه الوصفة فضلا عن مذاقها المميز واللذيذ هو المكونات البسيطة والمتوفرة في أغلب المطابخ، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:

٦ ملاعق طحينة.

قالب من الجبنة الاسطنبولي.

ثمرتين طماطم كبار مقطعين.

٦ ملاعق من الزيت النباتي.

ملح وكمون بالمقدار المرغوب فيه.

ثمرتين فلفل رومي مقطعة.

ثمرتين فلفل حار مقطعة.

حبة بصل متوسطة مقطعة.

طريقة التحضير

السلطات عمومًا يتم تحضيرها في وقت بسيط وبأقل مجهود، فهي وصفة بسيطة للغاية ويمكن إعدادها في دقائق معدودة، وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير سلطة الجبنة الاسطنبولي وهي كالتالي: