هاتي 2 كوب حليب وتعالي أعلمك أزاي تعملي الجبنة الكيري بمقادير وقوام مظبوط زي الجاهز وتحدي

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عمر شويل - جدة من أكثر أنواع الجبن الصحية التى تقوم الأمهات بعملها فى المنزل هي الجبنة الكيرى، ويفضلها الأطفال فى ساندويتشات فى وجبتهم المدرسية بجانب شرائح الطماطم وشرائح الخيار، والجبنة عامة من أكثر الحشوات التي تستخدم فى حشو الساندويتشات فى وجبة الإفطار بجانب كوب الشاي أو كوب الحليب، وتقدم الجبنة على مائدة الغذاء وعلى مائدة العشاء بجانب البطاطس المقلية، وتتعدد أنواع الجبن منها الجبن النستو المثلثات والجبنة الرومى والجبنة الفلامنك، وسوف نقدم إليكي فى هذا المقال مكونات وطريقة عمل الجبنة الكيرى التى تصنع بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وأيضا مكوناته موجودة في أى محل تجارى بتكلفة تناسب أى شخص والعديد من الناس لا يقومون بشراء الجبنة الكيرى من المتاجر لأنها مصنعة من مواد حافظة. مكونات عمل الجبنة الكيرى إثنين كوب كبير الحجم من كريمة طبخ

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

إثنين كوب كبير الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا طريقة عمل الجبنة الكيرى فى البداية نقوم بتحضير قدر مناسب ثم نضع به الحليب السائل وكريمة الطبخ ثم نرفعها على نار هادئة ونتركها حتى الغليان.

وبعد ذلك نضيف عصير الليمون على وعاء الحليب وكريمة الطبخ بالتدريج مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بإضافة الملح الأبيض والخل والنشا مع المتابعة فى التقليب الجيد على نار هادئة حتى يتم تخثر اللبن ويتم فصله تماما عن الحليب.

ثم نقوم بإطفاء النار ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما ثم نغطى القدر بغطاء محمكم ثم نتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم نقوم بصب الحليب المتخثر فى قطعة من شاش نظيفة ونتركها حتى تتصفي من كل السوائل.

وبعد ذلك نقوم بوضع الجبنة الكيرى فى الخلاط ثم يتم الخفق جيدا أو من الممكن يتم الخفق بالمضرب الكهربائى حتى يصبح له قوام كريمى.

وبعد ذلك يتم حفظ الجبنة الكريمى فى وعاء محكم الغلق ويتم إدخالها فى الثلاجة ونتركها حتى تتماسك جيدا، وبهذه الطريقة تصبح الجبنة الكيرى جاهزة بأحلى طعم.

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