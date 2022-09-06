نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الحلواني الاصلية طريقة عمل الكنافة بالمانجه مثل الحلواني بسهولة وطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صنع الكنافة بالمانجو .. الكنافة من ألذ وأحب حلويات المصريين ويتم تقديمها بعدة طرق. يمكن تقديمه بطرق مختلفة إما عادي أو مع إضافة أنواع مختلفة من المكسرات او الفاكهة.حتى نوتيلا لكن بالرغم من ذلك لا يزال مانجو كنافة من أشهر أنواع الكنافة وأقربها إلى قلب المصريين ، لذا فإن الكثير من الناس تسعى لتحضيرها أو شرائها في رمضان. نظرًا لارتفاع السعر ، فإن طريقة صنع كنافة المانجو في المنزل أقل تكلفة وجودة أفضل مما هي عليه لذا اليك طريقة عمل الكنافة بفاكهة المانجو اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة مثل الجاهزه طريقة عمل الكنافة بالمانجه مثل الحلواني مكونات طريقة عمل الكنافة بالمانجه : الكنافة بالمانجه بطريقة سهلة 1/2 كيلو من الكنافة

1/2 كيلو من المانجه

1كوب من السمن

1/2كوب سكر مكونات عمل الكريمة : كوب كريمة

كوب من الحليب

نصف ملعقة فانيلا

ربع كوب من السكر الناعم

ثلاث ملاعق من النشا شربات الكنافة : ١كوب من الماء

١كوب ونص من السكر

نصف ليمون طريقة تحضير الكنافة بالمانجه : نقوم بوضع الكنافة في الفريزر مدة اربع وعشرين ساعة ، ثم نقوم بااخراجها من الفريزر ، ثم نقوم بتفريقها عن بعضها ، مع اضافة السكر والسمن وفركها مع بعضها البعض ، ثم نضع طبقه من الكنافة في صينية مدهونة بالزبدة او السمن طريقة تحضير الكريمة : نقوم بتقليب جميع مكونات الخاصة بالكريمة على البارد في وعاء ، ثم قومي برفع المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى تصلين الي القوام المناسب ، ثم اتركيه حتى يبرد وضعيه على طبقة الكنافة الموضوعة من قبل ، ثم نقوم برص قطع المانجو عليه ومن ثم طبقة الكنافة من باقي الكنافة ثم نقوم بتوزيع الكريمه والمانجو من فوق طبقة الكنافة ، ثم نقوم باادخالها الفرن ساخن من قبل درجة حرارة مئتان ، حتى يصفر لونها ، ثم نقوم بااخراجها من الفرن وتسقى بالشربات ، والذي يسهل اعدادة بالطريقة المعتادة لاعداد الشربات مع وضع القليل من الكريمة والمانجه على وجه الكنافة ، وتكون بهذا جاهزه للتقديم تقدم بارده مع المشروب المفضل .

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