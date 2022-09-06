النشا والحلبة لبشرة كالقمر: سوف تزيل سواد 20 عام ونتيجة مذهلة2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والحلبة لبشرة كالقمر , حيث يعتبر من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والجسم بطريقة سريعة جدا من فوائد الحلبة أنها تقضي علي حبوب الوجه وتعمل أيضا علي ترطيب البشرة ذلك بفضل الزيوت التي يحتوي عليه نبات الحلبة وتعمل أيضا على التخلص من أثار الحروق والجروح تعمل على تجديد الجلد في البشرة أيضا تستخدم في القضاء علي أكزيما الجلد ومكافحة التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة معنا أيضا النشا القوي في تفتيح البشرة والجسم أيضا معنا جيل الصبار وهو معروف عنه أنه يخلصك من الهالات السوداء والتصبغات ويشد البشرة وينعم البشرة ويعزز صحة البشرة كل هذه المكونات الرائعة في هذا الكريم الرائع سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم من خلال موقع ثقفني نقدم طريقة عمل النشا والحلبة لبشرة كالقمر الرهيب في تفتيح البشرة بكل سهولة٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والحلبة لبشرة كالقمر لتبييض البشرة وحمايتها من جميع المشاكل

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة من جيل الصبار.

١ملعقة من زيت اللوز الحلو.

١ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحلبة.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نضع ملعقة من الحلبة في وعاء ونضع عليه كوب من الماء ونقلب ثم نرفع الوعاء علي النار حتي يغلي جيداً. بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركها حتى يبرد تماماً. ثم نأخذ كوب من ماء الحلبة التي سبقا غليها ونضعه في وعاء ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً. ثم نضع الوعاء علي النار ونقلب حتى يمتزج المكونات ويصبح الخليط كريمي ناعم. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من جيل الصبار ونخلط ثم نضع الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو ونقلب جيداً حتى يتجانس المكونات تماماً وتصبح مثل الكريم.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-